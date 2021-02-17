  • BIST 1.543
  • Altın 403,392
  • Dolar 7,0099
  • Euro 8,4522
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 12’ye çıktı

» »
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat’ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Endonezya’daki heyelanda ölü sayısı 12’ye çıktı

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Nganjuk bölgesinde 14 Şubat’ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Nganjuk bölgesine bağlı Ngetos köyünde meydana gelen toprak kaymasında kayıpları arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Can kaybının 12’ye çıktığını aktaran bölge yetkilileri, kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan 16 kişinin yaralandığı heyelanda yürütülen çalışmalarda 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklanmıştı. Ekvator kuşağındaki Endonezya’da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'El Turco' Lakaplı Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem Hayatını Kaybetti15 Şubat 2021 Pazartesi 13:59
  • ABD'de Yüz Yüze Eğitime Dönme Çalışmaları Başlatıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 23:45
  • Meksika'da İçinde İnsan Kalıntılarının Olduğu 18 Çanta Bulundu13 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
  • Miami Belediyesi, Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı12 Şubat 2021 Cuma 21:20
  • ABD'nin Teksas Eyaletinde Buzlanan Yolda 133 Araç Birbirine Girdi, 6 Kişi Öldü12 Şubat 2021 Cuma 16:12
  • Trump’ın politikalarını inceleyen kurul: ABD’deki Covid-19 ölümlerinin yüzde 40’ı önlenebilirdi11 Şubat 2021 Perşembe 20:26
  • ABD’li Senatörlerden Biden’a Türkiye Mektubu10 Şubat 2021 Çarşamba 22:37
  • Endonezya:''Yolcu uçağının düşmesine arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir''10 Şubat 2021 Çarşamba 18:52
  • Bill Gates, 2 küresel felaket tahminini açıkladı09 Şubat 2021 Salı 22:17
  • ABD'de İngiltere Varyantının Bulaşıcılığı Her 10 Günde Katlanarak Artıyor09 Şubat 2021 Salı 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti