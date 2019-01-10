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Endülüs'te Franco sonrası ilk: Faşist parti söz sahibi

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Vox, Endülüs'te geçen ay yapılan seçimlerde sürpriz yaparak ilk kez yerel parlamentoda temsil hakkı kazanmış ve 12 milletvekili çıkarmıştı.
Endülüs'te Franco sonrası ilk: Faşist parti söz sahibi

İspanya'da, faşist lider Franco'nun ölümünden sonra ilk kez aşırı sağcı bir parti, bir özerk bölgede hükümetin kurulmasında kilit rol oynadı. Endülüs bölgesinde, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Vox partisi, muhafazakar Halk Partisi ile merkez sağda yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetine dışardan destek verecek.

Vox, Endülüs'te geçen ay yapılan seçimlerde sürpriz yaparak ilk kez yerel parlamentoda temsil hakkı kazanmış ve 12 milletvekili çıkarmıştı.

109 üyeli Endülüs Parlamentosu'nda Halk Partisi'nin 26, Vatandaşlar Partisi'nin ise 21 sandalyesi bulunuyor.

SOSYALİST PARTİ'NİN KALESİYDİ

İspanya'nın en kalabalık bölgesi Endülüs daha önce Sosyalist Parti'nin kalesi olarak bilinen biliniyordu. Sosyalist Parti geçen yıl İspanya'da azınlık hükümeti kurmuş ancak Endülüs'teki seçim partiyi sarsmıştı.

Endülüs'te 3 parti arasında varılan anlaşma uyarınca önce Halk Partisi'nden Juanma Moreno Başbakan olacak. Bu görevi daha sonra Vatandaşlar Partisi'nden bir isim üstlenecek. Vatandaşlar Partisi, Vox'un bazı politikalarının yerel yönetim tarafından benimsenmesini kabul edecek. 

FLAMENKO VE BOĞA GÜREŞİNE DAHA FAZLA FON

Hükümet programında dile getirilen 37 hedefin başında, işsizliğin azaltılması ve yolsuzlukla mücadele var. Boğa güreşi ile flamenkoya daha fazla fon ayrılması da öngörülüyor.

İşsizlik oranının yüksek olduğu Endülüs, Akdeniz'den gelen göçmenlerin İspanya'ya geçiş noktalarının başında geliyor.

KADINLAR: MÜCADELEYE HAZIRIZ

Endülüs'te 100'e yakın feminist örgüt, aşırı sağın, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetle ilgili politikalarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan bir bildiriye imza atmıştı.

Vox yetkilileri sık sık "militan" feminizme karşı olduklarını söylüyor ve aile içi şiddete yönelik mevcut yasaların kadınları kayırdığını savunuyor.

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