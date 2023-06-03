Ercan - Akıncılar arasındaki tünelin bir bölümü bugün ve yarın tek şeritten verilecek

Ercan - Akıncılar arasındaki tünelin bir bölümü, bugün düzenlenecek drag yarışı dolayısıyla tek şeritten verilecek.

Ercan Havalimanı - Akıncılar I. Tünel Yolu’nda bugün ve yarın drag yarışı düzenleneceğinden, trafik akışı ikinci tünel yolu üzerinden tek şeritten sağlanacak.

Polisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından düzenlenecek drag yarışı, bugün 12.00 - 24.00 ile 4 Haziran Pazar 10.00 - 24.00 arasında yer alacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, bahse konu yoldaki trafik akışının ikinci tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak sağlanacağı kaydedildi.