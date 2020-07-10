Erdoğan: 24 Temmuz'da Cuma Namazı'yla Ayasofya'yı ibadete açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararının ardından 24 Temmuz Cuma günü, Cuma Namazı'yla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planladıklarını söyledi.

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık" diyen Erdoğan "Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabileceğini" belirtti.

Erdoğan: Ücretli giriş kalkacak

Erdoğan "Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı. Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir." dedi.