  • BIST 114.809
  • Altın 397,236
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Erdoğan: 24 Temmuz'da Cuma Namazı'yla Ayasofya'yı ibadete açacağız

»
Erdoğan: 24 Temmuz'da Cuma Namazı'yla Ayasofya'yı ibadete açacağız
Erdoğan: 24 Temmuz'da Cuma Namazı'yla Ayasofya'yı ibadete açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararının ardından 24 Temmuz Cuma günü, Cuma Namazı'yla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planladıklarını söyledi.

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık" diyen Erdoğan "Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabileceğini" belirtti.

Erdoğan: Ücretli giriş kalkacak

Erdoğan "Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı. Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır Tabip Odası Başkanı: Her gün 2-3 hasta kaybediyoruz10 Temmuz 2020 Cuma 18:02
  • Ayasofya kararına ilk uluslararası tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden10 Temmuz 2020 Cuma 17:57
  • AKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!10 Temmuz 2020 Cuma 17:55
  • Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını imzaladı10 Temmuz 2020 Cuma 17:53
  • Kumardan kazanayım derken cezadan kaybettiler10 Temmuz 2020 Cuma 16:59
  • Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal edildi!10 Temmuz 2020 Cuma 16:26
  • Eski AKP İl Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci: Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var; Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli10 Temmuz 2020 Cuma 16:07
  • Ayasofya'nın Cami olmasının önü açıldı!10 Temmuz 2020 Cuma 16:05
  • Barolara ilişkin kanun teklifinin 12 maddeden oluşan birinci bölümü TBMM'de kabul edildi10 Temmuz 2020 Cuma 14:20
  • Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı10 Temmuz 2020 Cuma 13:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti