  • BIST 93.419
  • Altın 243,375
  • Dolar 6,4985
  • Euro 7,3766
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Erdoğan boykota davet etti vatandaşlar IPhone'larını satılığa çıkardı

»
Erdoğan'ın "ABD menşeli elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" açıklamasından sonra vatandaşlar ABD menşeli cihazlarını satmak için ilan vermeye başladı.
Erdoğan boykota davet etti vatandaşlar IPhone'larını satılığa çıkardı

ABD ve Türkiye arasında sürmekte olan yaptırım krizi üzerine ABD ürünlerine boykot çağrısı yapan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra  kimi TC vatandaşı, ABD menşeli telefon ve benzeri elektronik cihazlarını satmaya başladı.

Erdoğan'ın "ABD menşeli elektronik cihazlara boykot" açıklamasının ardından sahibinden.com gibi ilan sayfalarına  satılık ilanları verilmeye başlandı.  Satılığa çıkartılan ABD ürünlerini  yine TC vatandaşlarının satın alacak olması ise dikkat çeken detaylar arasında.

İPHONE ALMA! Son günlerde ABD ile yaşanan ekonomik savaşta alınacak önlemlere yenisini ekleyen Başkan Erdoğan, vatandaşlara ‘’iPhone alma’’ çağrısında bulundu. Yaşanan bu olaylarda Başkan Erdoğan, Apple ürünlerini kullanmayın çağrısı yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Teknolojik anlamda akıllı telefon piyasasında oldukça artış gözlemleniyor. iPhone kullanmak yerine Fiyat performans açısından son derece sağlam ve üstün özellikli başka markaların cep telefonları da bulunuyor. Bunların başında Samsung, Huawei, Xiaomi, Vestel, One Plus, Meizu gibi markaların üstün özellikli ve fiyat açısından iPhone’dan çok daha uygun bir çok model bulunuyor. İşte bu cihazların özellikleri ve fiyatı...

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU

RAM: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7 Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Cihazın Türkiye satış fiyatı: 6499 TL

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sosyal medyadan 'dolar kuru manipülasyonu'na soruşturma13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
  • İstanbul Başsavcılığı'ndan 'ekonomik güvenliği tehdit' soruşturması13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
  • Yiğit Bulut: Şimdi dövizden TL'ye dönme günü13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
  • Son Dakika: CHP'de muhalifler toplandı önemli karar aldı... Kurultay için...12 Ağustos 2018 Pazar 19:43
  • Erdoğan'dan ABD'ye: Böyle gidecekse, 'Men dakka dukka'12 Ağustos 2018 Pazar 19:13
  • Cübbeli'den Mercedes savunması: Sahabe-i ikram en iyi deveyi almıyor muydu?12 Ağustos 2018 Pazar 19:10
  • CHP'deki muhaliflerle buluşan İnce: Yakmayın, yıkmayın12 Ağustos 2018 Pazar 16:58
  • Erdoğan ABD'ye meydan okudu!12 Ağustos 2018 Pazar 16:56
  • SON DAKİKA: Rusya'dan Türkiye için vize açıklaması12 Ağustos 2018 Pazar 16:36
  • Erdoğan'dan ABD'ye tehdit...12 Ağustos 2018 Pazar 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti