Erdoğan boykota davet etti vatandaşlar IPhone'larını satılığa çıkardı

ABD ve Türkiye arasında sürmekte olan yaptırım krizi üzerine ABD ürünlerine boykot çağrısı yapan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra kimi TC vatandaşı, ABD menşeli telefon ve benzeri elektronik cihazlarını satmaya başladı.

Erdoğan'ın "ABD menşeli elektronik cihazlara boykot" açıklamasının ardından sahibinden.com gibi ilan sayfalarına satılık ilanları verilmeye başlandı. Satılığa çıkartılan ABD ürünlerini yine TC vatandaşlarının satın alacak olması ise dikkat çeken detaylar arasında.

İPHONE ALMA! Son günlerde ABD ile yaşanan ekonomik savaşta alınacak önlemlere yenisini ekleyen Başkan Erdoğan, vatandaşlara ‘’iPhone alma’’ çağrısında bulundu. Yaşanan bu olaylarda Başkan Erdoğan, Apple ürünlerini kullanmayın çağrısı yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Teknolojik anlamda akıllı telefon piyasasında oldukça artış gözlemleniyor. iPhone kullanmak yerine Fiyat performans açısından son derece sağlam ve üstün özellikli başka markaların cep telefonları da bulunuyor. Bunların başında Samsung, Huawei, Xiaomi, Vestel, One Plus, Meizu gibi markaların üstün özellikli ve fiyat açısından iPhone’dan çok daha uygun bir çok model bulunuyor. İşte bu cihazların özellikleri ve fiyatı...

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Ekran: 6.4 inç, QHD+, 2960 x 1440 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Exynos 9810 (4 x Mongoose 2.7 GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz ),

Grafik Birimi: Mali-G72 MP18 GPU

RAM: 6 GB / 8 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7 – f/2.4 değişken ve 12 Megapiksel f/2.4, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7 Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Cihazın Türkiye satış fiyatı: 6499 TL