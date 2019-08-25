Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat Rum ağzıyla konuşuyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki konuşmasında, "CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun, bu işi sonuna kadar götürmekte kararlıyız

Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya girecek" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını korumanın peşinde olduğunun altını çizen Erdoğan, “Terör örgütleriyle mücadeleden, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar karşımızdakilerin yanında saf tutuyorlar. Araştırma ve sondaj gemilerimiz bölgede belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZDA SIRAYA GİRECEKLER"

Erdoğan sözlerinin bir bölümünde şunları söyledi: “Enerji demek güç demektir.

Türkiye jeopolilitik askeri gücünün ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde kimse duramaz.

CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun, bu işi sonuna kadar götürmekte kararlıyız.

Allah'ın izni ve yardımıyla Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi de kapımızda sıraya girecekler”