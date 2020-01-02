Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı Kişisel Stencil Baskı Resim Sergisi Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr.Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel Stencil Baskı Resim Sergisi 02 Ocak 2020 perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2019 yılında Resmi tatillerin toplamının, hafta sonları da dahil olmak üzere, 119 gün olduğunu belirterek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında 2019 yılında onlarca çalıştay, sempozyum gerçekleştiğini ve 232 serginin açıldığını vurgulayarak, tüm bunların 246 günde gerçekleştiğini ve neredeyse günde bir serginin açıldığının altını çizerek, dünyada bir ilkin gerçekleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Görsel ve işitsel sanatın her bir karesinde kadınlar yer almıştır”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sergiye ilişkin açılış konuşmasında; “Efsane ya da gerçek olsun bütün kadın kahramanların toplumdaki yerleri, yaşanılan zamana, kültüre ve inanç sistemlerine paralel olarak şekillenmiş ve değişik simgelerle tasvir edilmiştir. Yazıda, resimde, heykelde, müzikte, edebiyatta, modada ve reklâmda, kısacası görsel ve işitsel sanatın her bir karesinde kadınlar yer almıştır. Kadın, zamana eş olarak uğradığı duraklarda, kimi zaman bolluk ve bereketin vazgeçilmezi, tanrısal dünyanın Afrodit’i, karşı cinsin zaafı, ilk günahın azmettiricisi, aklın ve kurnazlığın timsali, kimi zaman da cinsiyeti sorgulanan bir canlı olarak kendini sanatın kollarına bırakmıştır.

Amerikalı ünlü yazar Henry Miller "Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır.” der. “Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin.” Sanatçımız Erdoğan Ergün de bugünkü kişisel sergisinde kadını tuvalde “Güzel’e” dönüştürdü. “ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Graffiti/Stencil tekniğini uygulayarak, sokakların dilini ya da bir başka deyişle duvardaki sanatı tuvale taşıyan Erdoğan Ergün, duvar dokusu üzerinde yer yer tipografik öğeler ve motiflerle zenginleştirdiği görüntülerle yeni ve çağdaş bir biçimleme dili kullanarak yapıtlarını oluşturmaktadır. Geleneksel anlayışa karşı bir duruş olarak sokaklarda ortaya çıkan Graffiti/Stencil sanatı günümüzde galerilerde ve hatta müzelerde yer bulmaktadır. Ergün’ün yapıtlarında hemen göze çarpan keskinlik, kullandığı şablonları kesme yolu ile elde etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu keskinlik yer yer sıcak ve kontrast renklerle, kimi zaman da soğuk renklerin armonisi içerisinde bir araya gelerek, estetik uyumu oluşturmaktadır. Bunlar Erdoğan Ergün’ün sanatçı yüzü…

İnsan Erdoğan Ergün ise, Ülkesine, kurumuna, insanına aşık birisi. Türkiyeli, Kıbrıslı, Yakın Doğulu, nitelemeleri onu yansıtır. Yakın Doğu’ya ait pek çok eserde onun parmak izlerini görmek mümkün. Kampüsteki bir duvarda, bir merkezde veya bir müzede. İnatçı bir akademisyen, kurumu ve alanı için ödün vermeden savaşır. Çok iyi bir dost. Sevinçte de hüzünde de her daim yanınızda. Bir zaferi kutlarken veya bir mezar başında ağıt yakarken eli omuzunuzdadır, hissedersiniz. Yani anlayacağınız Erdoğan, güzel insan vesselam. “

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için geri sayıma başlandığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ; Güzelliği paylaşacağımız nice sergilerde beraber olmak ümidiyle sizleri selamlar, saygılar sunarım.” dedi.

Doç. Dr. Ergün; “Güzel bir ülkeye güzel bir müze yakışırdı. Bu yüzden hocam Dr.Suat Günsel’e minnettarım..”

Sanatçı, akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün ise; “Çalışmalarımın felsefesini nesne olarak güzel/güzellik ve onu arayışım oluşturmakta. Güzel ve güzellik, temelini insanda bulmakta. İnsan için herhangi bir nesneyi güzel kılan onun nesneye vermiş olduğu değerdir diyebiliriz. İnsan için güzel ve güzellik kavramı hoş, iyi, şahane, cici, mükemmel, faydalı veya doğru kavramlarıyla bir arada düşünülüyor, çünkü insan için bu kavramlar olmadan güzel olgusu ortaya çıkmıyor. Sanatsal kaygılar ile yaklaştığım, grafiğin eşsiz görsel dilini kullanarak hazırladığım ‘Güzel’ isimli bu sergi şablon baskı resimlerimden oluşmakta. Müzemiz gözümün önünde hızlı bir şekilde yükselmekte bu beni çok heyecanlandırıyor. Zaten güzel bir ülkeye güzel bir müze yakışırdı. Bu yüzden sayın Hocama minnettarım. Güzel bir sergi olsun, her şey güzel olsun, selam ve sevgiler, sağ olun”

Bakan Sucuoğlu; “Dünyada yine bir ilki yaratma yönünde hızlı adımlarla ilerliyoruz. Müzenin açılması ile birlikte bu çok daha fazla kendini ifade edecek.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, 2020 yılının herhalde ilk açılışı, ilk sergisi, dolayısıyla 2020 yılının öncelikle sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Hızlı başladık 2020’ye, bugün ikinci günü ve biz yine bir sergi açılışındayız. Ben boşuna söylemedim “Çılgın Kıbrıslı Türkler” diye. Dünyada yine bir ilki yaratma yönünde hızlı adımlarla ilerliyoruz. Tahmin ediyorum Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılması ile birlikte bu çok daha fazla kendini ifade edecek. Yakın Doğu Üniversitesi gördüğüm kadarıyla genelde tüm adım attığı sektörlerde iddialıdır. Aklıma hemen şu geldi, Yakın Doğu Basketbol Takımı, yani şampiyonluklara alışıksınız. Özellikle resim sergisini kapsayan bu alanda çok başarılısınız. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, çünkü çevremize baktığımızda her tarafta gerginlik, ateş, ölüm, savaş var ama bu ateş çemberinin ortasında bir nergis çiçeği gibi büyüyoruz.” dedi.

Teşekkür belgesi ile ödül takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel tarafından sanatçı, akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün’e Alasya Ödülleri kapsamında Baskı Resim Sanatçılarına verilen HÂRİZMÎ ödülü takdim edildi. Sergi, 12 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.