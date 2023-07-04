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Erdoğan: Fransa’daki olaylar için endişeliyiz

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Kabine toplantısının ardından konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’daki olaylar nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.
Erdoğan: Fransa’daki olaylar için endişeliyiz

Fransa'da Nahel M. adlı gencin öldürülmesi sonrası meydana gelen yıkımlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

17 yaşındaki gencin polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi, kaos görüntülerine yol açtı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Fransa'daki olaylar nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.


Fransız basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkesinde yaşananlarla ilgili sözlerini okurlarıyla paylaştı.

BFM: ERDOĞAN ENDİŞELİ

BFM televizyonu, Erdoğan'ın Fransa'ya karşı kullandığı "sömürgeci geçmiş", "kurumsal ırkçılık" gibi ifadelerine vurgu yaptı.

Haberde, "Cumhurbaşkanı, Fransa'daki bu son olayların Müslümanlara ve göçmenlere yönelik daha fazla baskıya yol açacağından endişelendiğini dile getirdi." denildi.

Erdoğan'ın, sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılığın kurumsal ırkçılığa dönüştüğüne dair sözlerine yer verildi.

LE FİGARO: KAYNAĞINDA IRKÇILIK VE SÖMÜRGECİLİK VAR

Le Figaro gazetesi, "Erdoğan'a göre Fransa'daki isyanların kaynağında ırkçılık ve sömürgecilik var" başlığını kullandı.

Endişeli olduğunu dile getiren Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şu ifadelerine dikkat çekildi:

"Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz."

"TÜRK MEDYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca sistematik baskı gören ve gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğunun Müslümanlar olduğunun altını çizdiği kaydedildi.

Aynı haberin devamında, "Türk medyası, Nahel'in ölümü sonrası Fransa'da çıkan isyanları yakından takip ediyor." notu da paylaşıldı.

AL JAZEERA: ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SUÇLAMA

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumsal ırkçılık konusunda Fransa'yı suçladı" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Altı gün süren isyanların, Paris bölgesindeki toplu taşıma araçlarında yaklaşık 20 milyon euroluk hasara neden olduğu bilgisine yer verildi.

AL ARABİYA: ŞİDDET ŞİDDETİ DOĞURDU

Dubai merkezli Al Arabiya, isyan dalgasıyla sarsılan Fransa hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini aktardı.

Fransa'nın sömürgeci ve ırkçı geçmişine işaret eden Erdoğan'ın şu ifadelerine işaret edildi:

"Fransa'da başlayan olayların temelinde bu zihniyetin inşa ettiği toplumsal mimari yatmaktadır. Şiddet ne yazık ki şiddeti doğurdu ve bugünkü olayları tetikledi."

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