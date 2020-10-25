Erdoğan: Hollanda’daki milletvekili müsveddesi; haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin karikatürünü paylaşarak "Terörist" ifadesini kullanan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'e tepki gösterirken, "Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. Haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var. Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz" ifadesini kullandı.

Malatya'da partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a “İslam krizde” ve "İslam yapılandırılmalı" açıklamalarının ardından bir kez daha yüklenirken, "Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri’de de söyledim bu bir vaka. Onun için bir kontrolden geçmesi lazım" dedi.

ABD'ye de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı ABD'liler, İlham kardeşimi arıyor, 'Sizin yanınızda kimin olduğunu biliyoruz. Türkiye var. Yeri geldiğinde yaptırım uygularız' diyor. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, para ödedik, vermediniz. Bizi tehdit ettiniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye’yiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz ocak ayında Malatya ve Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yaraları sarmak için hemen harekete geçtik. 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız.

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşaketli bir sürece ifade eder. Bir yanda halka rağmen halkçılık, bir yanda güya halkının yanında olduğunu söylerken halkının duygularını sömürenler. Jakoben bir zihniyet bir yanda, bir yanda da gönlü ve gözü milletimize aynı istikamete bakan bir anlayış var.

Milletimizin değerlerini savaş açanlar kimi zaman darbeler, kimi zaman ekonomik krizlerle dışarıdan da destek almıştır.

Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri’de de söyledim bu bir vaka. Onun için bir kontrolden geçmesi lazım.

Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. Haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var.

Millî gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Bundan dolayı bir pişmanlığımız yok. Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler oyunlarını bozduğumuz için bizi hedef tahtasına koydu.

Suriye’de briket evler yapıyoruz. Söz verdiler bize, başta Almanya. 50 dereden 50 su getirdiler. Bunların sözlerine inanılmaz. ‘Biz STK’larımızla bu yolda devam ederiz’ dedik. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayretiyle karşılaştık.

Doğu Akdeniz'de hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engellemelere maruz kaldık. Şimdi duyuyorum bazı ABD’liler çıkıyor İlham kardeşimizi arıyor, ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Yeri gelirse yaptırım uygularız’ diyor. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, para ödedik, vermediniz. Bizi tehdit ettiniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye’yiz.

SİHA'larımız şu an dünyada örnek haline geldi. Bazı ülkeler önümüzü kesmek istiyor.

Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar.

Zalimin gücü tükenecektir. Türkiye'nin mücadelesini medeniyetine yakışır şekilde yürütürken kalkınma hedeflerimizden de taviz vermiyoruz.

18 yılda Malatya’ya yaptığımız yatırım 23 milyar liralık yatırım yaptık.Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olan Turgut Özal Üniversitesi yaptık.

Malatya’da 2002 yılında internet kullanıcı yok seviyesindeyken bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. Bay Kemal, çiftçiyi yok ettiniz diyor. Ben sana rakam veriyorum. Rakamdan anlamaz ki Bay Kemal. Lafta hesap uzmanı olmanın bir anlamı yok.

Eski stadın yerine yapacağımız millet bahçemizin uygulamaları sürüyor. Havalimanı yolu üzerindeki Özal Mahallesi'nin mülkiyet sorunu sona erdi. Sosyal yardımlarda Malatyalı kardeşlerimize yaklaşık 3 kat trilyon lira kaynak aktardık. Malatya Şehir Hastanemizin de içinde olduğu 56 sağlık tesisini ilimize kazandırdık. Ulaştırmada 36 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 437 km'ye çıkardık. 25 köprünün bulunduğu Malatya Çevreyolu yapımı da sürüyor. 15 Aralık'ta Kömürhan Projesi Tüneli ve bağlantı yolunu trafiğe açıyoruz. Malatya Havaalanını modernize ettik. 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 743 bini geçti.

Ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği ve beraberliği. Son dönemde bu gücümüze yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Milletimiz bu sinsi tuzağı da boşa çıkardı. Bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız. Partimize, davamıza, ülkemize, milletimize, geleceğimize samimiyetle sahip çıkmaktır. Fitne, fesat bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır. Birbi