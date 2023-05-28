Erdoğan ilk açıklamasında Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Kesinleşmeyen ikinci tur seçim sonuçlarına göre Erdoğan, yarışı Kılıçdaroğlu’nun önünde tamamladı.

Erdoğan, seçim sonrası ilk açıklamasını evinin bulunduğu İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kısıklı semtinde yaptı.

Burada seçmenlere teşekkür eden Erdoğan, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu anmayı ihmal etmeyerek ”Üçüncü ‘bay’ı ekleyebiliriz. ‘Bay bay bay Kemal’ diyebiliriz” dedi. Erdoğan şunları söyledi: ”2018’de CHP’nin vekil sayısı 146, bu seçimdeyse 169 çıkardı. Fakat toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. CHP, ‘bay bay Kemal’e seçimin hesabını soracaktır.”

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımız.

*Hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

*2024’te Üsküdar’ı da İstanbul’u da kazanmaya hazır mısınız?

*İstanbul’un tüm ilçeleri bunu duysun: Bu CHP, HDP ve İYİ Parti LGBT’ci midir?

*Şimdi Ankara’ya yola çıkıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye’de yapacağız.