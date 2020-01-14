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Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir" dedi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir" dedi. Erdoğan, "2011 yılında milletimize sözünü verdik.

2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık" diye konuştu.

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