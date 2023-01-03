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Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl itibarıyla tüm memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan oranı 'Müjde' diyerek duyurdu. Memurlar ve emekliler, yeni maaşlarını 15 Ocak’ta alacak.
Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı

En düşük memur maaşı 11 bin 381 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 7 bin 597,50 TL, en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Aralık ayı itibarıyla 2022 enflasyonu yüzde 64,27 olarak hesaplamıştı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yeni yılda eklenecek enflasyon farkı yüzde 16,48 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise yaklaşık yüzde 14 civarındaydı.

"Sözleşmeliye Kadro Şöleni" töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hesaplamalara karşın memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde 25 artırılacağını söyledi.

Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye'de 2022'de yıllık enflasyonu yüzde 137,55 olarak hesapladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yapılan yüzde 25'lik zamla birlikte iktidarın memur ve emekliler için "yoksulluğa devam dediğini" savundu.

Twitter hesabında bir paylaşım yapan Bozgeyik, "Biz de seçimlerde 'artık yeter' diyeceğiz" diye ekledi.

KESK, TÜİK'i protesto edecek

KESK tarafından yapılan kurumsal açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

“TÜİK’in sahte rakamları maaşlarımızı eritiyor” diyen KESK yönetimi, yarın saat 12.30’da TÜİK’in önünde bir protesto eylemi düzenleyecek.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TÜİK ve ENAG verilerini kıyaslayarak, "Gerçekten ortada kocaman bir 'saçma sapanlık' var" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Aralık ayında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olan ”açlık sınırını” 8 bin 130 TL olarak hesaplamıştı.

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