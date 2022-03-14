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Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Rum Basınında

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, İstanbul’da yaptığı görüşme, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Erdoğan-Miçotakis Görüşmesi Rum Basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün, İstanbul’da yaptığı görüşme, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi, Ukrayna savaşı ile uluslararası ve ekonomik düzeyde meydana gelen yeni durumun, Erdoğan ile Miçotakis’in savaş söylemlerini bir kenara bırakıp müttefik gibi müzakere etmesini gerektirdiğini kaydederek, iki liderin dünkü görüşmesinde pozitif gündem zemininde hareket etmeyi seçtiklerini yazdı.

Gazete, “Müttefik Gibi Müzakere Ettiler… Erdoğan ile Miçotakis’ten Doğu Akdeniz’deki Gerginliğin Azaltılması ve Diyalog İçin Karşılıklı Anlayış” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, liderlerin Ege’nin iki tarafında (Türkiye ve Yunanistan) daha iyi bir iletişim kurulması konusunda anlaştıklarını öne çıkardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Ukrayna’da Savaş, Yunanistan-Türkiye Meselesinde Ateşkes”

Politis gazetesi: “Müttefik Gibi Müzakere Ettiler”

Haravgi gazetesi: “Erdoğan-Miçotakis: ‘Pozitif Gündem’ Oluşturulmasına Vurgu”

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