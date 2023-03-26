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Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

 

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür eden Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.

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