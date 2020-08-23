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Erdoğan: Uçak Gemisi Yapmak İçin Sektör Öncülerine Çağrıda Bulundu!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Erdoğan: Uçak Gemisi Yapmak İçin Sektör Öncülerine Çağrıda Bulundu!

Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu hatırlattı; "Şimdi sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalı" mesajı verdi. Erdoğan, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.
  • Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz.
  • Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.
  • Geçmişte aldıkları dersten yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te de hem dışarıdaki hem de içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Biz bugüne kadar Allah'ın inayetinin ve milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık.
  • Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.  Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var.
  • Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetleri'ne kazandırıyoruz.
  • Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.
  • (Giresun'daki sel) Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız. Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı.

  • Bakanlarımız ve vekillerimiz oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak şunu da belirteyim. Bakanlarım "Biz bunu yaşamadık" diyorlar. O nedenle inşallah ne gerekiyorsa yapacağız. (Tarım ve Orman Bakanı Bekir "Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir afet görüyorum" demişti.)

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