Erdoğan: Uçak Gemisi Yapmak İçin Sektör Öncülerine Çağrıda Bulundu!

Bakanlarımız ve vekillerimiz oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak şunu da belirteyim. Bakanlarım "Biz bunu yaşamadık" diyorlar. O nedenle inşallah ne gerekiyorsa yapacağız. (Tarım ve Orman Bakanı Bekir "Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir afet görüyorum" demişti.)