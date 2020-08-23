Erdoğan: Uçak gemisi yapmalıyız

Türkiye'ye karşı her türlü 'askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak' yöntemlerinin kullanıldığını öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Milletimiz 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara gerekli cevabı verecektir" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki Desan Tersanesi’nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’ne katıldı. Erdoğan’ın törendeki konuşması özetle şöyle:

FAŞİST KAFALARA GEREKLİ CEVAP VERİLECEK: Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan devletlerin geleceğine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Teknolojik bağımsızlık çok daha kritik hale gelmiştir. Bugün doğu Akdeniz’den Ege’ye, Kafkaslar ve Afrika’ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak, geldiğimiz seviye sayesindedir. Rahatsız olanlar, Türkiye’yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymadan her türlü askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Milletimiz 2023’te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara gerekli cevabı verecektir.

UÇAK GEMİSİ YAPMALIYIZ: En büyük güven kaynağımız TSK’nın üstün teçhizat ve sistemlerle sahada yer almasıdır. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan memnuniyet duyuyoruz. Sektördeki firma sayısın 56’dan bir 500’e çıkmış olması bu alandaki dinamizmin en önemli göstergesidir. Türkiye, kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, muhabere sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Botlarımızın çoğunu hemen sahaya gönderdik. Bazıları Gölcük’te, bazıları Ege ve Akdeniz’de hizmettedir. Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Test ve eğitim gemimiz Ufuk’u hizmete alacağız. Anadolu denizlerde göreve çıkacak. Savunma sanayisi burada, diyorum ki gelin uçak gemisi inşa edelim. Denizlerde caydırıcılık için uçak gemisi yapmalıyız. Toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız.

GİRESUN’DAKİ SEL: Giresun’da şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralı sayımız 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. 150’ye yakın kişi kurtarıldı. Rize’de sel felaketi vardı. Rize’de de yaralılar var. Yıkılan köprüler var. Buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp, halkımızı o mutlu günlerine döndürelim diyoruz. Bakanlarımız, ‘Biz bunu yaşamadık’ diyorlar. Ailelere sabırlar diliyorum.