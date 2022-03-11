Erdoğan: Ukrayna Yalnız Bırakıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda açılış konuşmasını yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları:

* Foruma iştirak edenlerin oturumlara yapacakları katkılar yanında aralarındaki diyaloğu da önemli görüyoruz. Gençlerimizin de foruma ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.

* Bugün yeryüzünde bir lokma ekmek bir lokma su bulamadığı için her saniye bir çocuk ölüyor.

*Akdeniz’de Sahra Çölü’nde karlı bir dağın tepesinde yitip giden hayatlar insanların çaresizliğini ortaya koyuyor.

* Akdeniz’in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede mülteci sayısı iki katına ulaşan 85 milyona ulaştı. Son 15 günde 2 milyon Ukraynalı mülteci erişti.

*Terörizm, sıcak çatışma, iç savaşlar, adaletsiz, iklim değişikliği küresel gündemin ilk sırasında yer alıyor.

*Ekonomiler büyürken, birilerinin cüzdanı şişerken; maalesef yanı başımızda çocuklar açlıktan ölüyor. Açlık virüsü corona virüsten daha çok kişinin ölmesine sebep oluyor.

*Sadece 2014’ten bu yana Akdeniz’in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede dünya genelinde mülteci sayısı 2 katına çıkarak 85 milyona çıktı.

*Yerlerinden edilen kişi sayısının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor. Bu rakamların her biri karşı karşıya olduğumuz adaletsizliği gösteriyor, bu sayıların her biri candır.

*800 milyon insanın temel gereksinimlerine ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz, böyle bir dünyada huzur ve barış tesis edilemez.

*Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü günümüzde hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez.

* Durduramadığımız her çatışmanın, eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeği, Yemen’de, Suriye’de, Afganistan’da, Arakan’da şahit olduk.

“UKRAYNA HAKLI DAVASINDA YALNIZ BIRAKILDI”

*Gerek Rusya Federasyonuyla gerekse Ukraynalı dostlarımızla yaptığımız tüm görüşmelerde bu meseleyi hep gündemde tuttuk.

*Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

*Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi, güzel de adalet bu yerkürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümündeyse geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya?

*İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, gereken desteği vermedi.

*Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasiyle çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz.

*Evlerini terk eden sivilleri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntümüz katlanarak artıyor.

“TEMENNİMİZ SİLAHLARIN BİR AN ÖNCE SUSMASI”

Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Bugün görüştüğümüz bir dost ‘Bir SİHA bizim ülkemize düştü’ dedi.

* Şu anda o da dinleyicilerimiz arasında. Hiç ilgisi alakası olmayan ülkeyi de demek ki bu silahlar vuruyor.