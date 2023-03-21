Erdoğan yeniden aday oldu!

2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün YSK’ya üçüncü kez adaylık başvurusunda bulundu. Başvuruyu AKP ve MHP temsilcileri yaparken, Altılı Masa ve hukukçular Erdoğan'ın aday olmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde aday olmak için başvuruda bulundu.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız adaylık belgesini YSK’ya teslim etti.

2014 ve 2018 seçimlerinde iki defa aday olan ve seçilen Erdoğan, gerekli evrakları YSK’ya sundu.

Cumhur İttifakı dışındaki partiler, Erdoğan’ın Anayasa’ya göre üçüncü kez aday olamayacağını belirtiyorlar. Muhalefet Erdoğan’ın adaylık başvurusundan sonra YSK’ya itiraz edecek.

ALTILI MASA ‘MÜMKÜN DEĞİL’ DEMİŞTİ

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, Altılı Masa’nın 26 Ocak 2023’te yapılan 11’inci toplantısından sonra yaptığı ortak açıklamada “Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” demişti.

AKP’NİN YANITI

Altılı Masa’nın bu açıklamasına aynı gün ilk yanıt AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan gelmişti. Dağ, “Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız.” derken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık” değerlendirmesinde bulunmuştu.

‘HİÇBİR ENGEL YOK’

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise “Cumhurbaşkanımız, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018'de birinci dönemine başladı, 14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacak.” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise bir gün sonra “Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır” değerlendirmesini yapmıştı.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, konuyla ilgili olarak Sozcu.com.tr’ye yaptığı son değerlendirmede şunları söylemişti:

“Anayasa’nın 101'inci maddesi açık… 2017'deki Anayasa değişikliğinde hiç dokunulmamış bir madde bu… Yani herhangi bir değişikliğe uğramamış, ikiden fazla seçime giremeyeceği hükmünü taşıyan bir madde… Bu yine uygulanması gereken bir hüküm. Bu itibarla Cumhurbaşkanı'nın 2014'te ve 2018'de seçilmesinden sonra bir daha aday olması sadece TBMM'nin herhangi bir şekilde seçimin yenilenmesine karar vermesi halinde mümkün. Yani Meclis'te öyle bir karar alınabilirse evet aday olabilir. Onun dışında bu mümkün değil. Böyle bir ihtimal de yok şu anda…”

YASA NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran’da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını 10 Mart’ta imzalamıştı. Hukukçular seçim yenileme kararını Meclis değil Erdoğan aldığı için yeniden aday olamayacağı görüşünde. Bunun dayanağı ise Anayasa’nın 116’ncı maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” ifadesi.

Anayasa Hukuk ve Siyaset Bilimi Uzmanı Prof. Ergun Özbudun, konuyla ilgili olarak “Durum çok net. Tartışılacak birtarafı yok. Gayet açık. Meclis 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar vermedikçe üçüncü defa aday olamaz. Yani aksine yapılacak her türlü yorum gayet yapay bir yorum olur. Çünkü Anayasa'nın hükmü açık. O değişmedi duruyor. Anayasa bir tek istisna getirmiş o da Meclis'in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi” değerlendirmesini yapıyor.

Şimdi gözler Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için YSK’nın vereceği kararda…