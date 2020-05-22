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Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?

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Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?
Erdoğan'dan Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.

Erdoğan özellikle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.

'Sosyal alanlarla ilgili karar bayram sonrası'

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik" dedi.

Erdoğan, "Türkiye ve dünyada bir müddet daha günlük hayatın yeni kurallara göre işlemek durumunda" olduğunu söyledi ve "En küçük bir ihmal salgının tekrar hortlamasına yol açabilir" uyarısında bulundu.

'Camilerin hoparlörüne sızan alçaklar'

İzmir'de camilerden müzik yayını yapılmasına değinen Erdoğan, "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Ekonomik buhrandan çıkış" önerilerini eleştiren Cumhurbaşkanı "Geçmişi buhran örnekleriyle dolu partinin bugün yüzü hiç kızarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalkmasını acı bir gülümsemeyle karşıladık" dedi.

Babacan'a eleştiri: Kime yutturuyorsun?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını da eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı

"Düşünün bakanım durumunda olanlar veyahut da farklı görevler verdiğim kişiler şimdi farklı şekilde saldırı içindeler. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız adımlarla netice almanız mümkün değil"

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