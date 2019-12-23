Erdoğan'dan CHP'ye: Bu millet size bu ülkede iktidar vermez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu'nun Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak, "Zaten iktidardan gideceksiniz" sözlerine sert bir dille bir kez daha tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin, "Beyefendi gidici, uyarıyorum, iktidara geldiğimizde parasını vermeyeceğiz" sözlerine yönelik olarak, "Yaptırmayız diyor. Müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir insansınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz" dedi.

Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Binlerce yıldır insanlığın sahip olduğu birikimin en önemli taşıyıcılarından olan İstanbulumuz gelecekteki büyük atılıma da ev sahipliği yapacaktır. Sergiyi ziyaret edecek her yaştan kardeşimizin medeniyet perspektiflerinin gelişeceğine inanıyorum."

"Bu oryantalist bakış açısı eksik ve yanıltıcıdır"

"Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve Batı'ya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Açılışını yaptığımız sergi medeniyetler tarihinin yazanların düştükleri temel hatanın ortaya konması bakımından da çok önemlidir. Bilim tarihinin bütün kaynakları büyük çoğunlukla Avrupa kaynaklıdır. Oryantalist bakış açısının ürünüdür. Bilimler tarihini neredeyse 500 yıl öncesinin keşifleriyle başlayan bu oryantalist bakış açısı eksik ve yanıltıcıdır. Avrupalı bilim adamları da bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler mevcuttu."

"Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi fark etmemizi sağlamıştır"

"Medeniyetler tarihini İslam medeniyetini görmezden gelerek yazmak mümkün değildir. Bu bilinçle bilim ve teknoloji sahasında büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Burada sergilenen medeniyeti tarihi geleceğe taşınması gereken bir emanet kabul ediyoruz. Bugün insanlığın bilim ve teknolojide vardığı nokta hayranlık uyandırıcıdır. Bilim emek, azim ve sabır ister. Mesela Biruni boylam derecelerini ölçmek için iki sene yürüyüş yapmıştır. İslam bilim ve teknoloji tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla yeniden keşfedilmesini sağlayan Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi fark etmemizi sağlamıştır. Ülkemizin Fuat Sezgin gibi deryayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybı olmuştur. İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak Batılılara anlatmaktan zordur tespiti acı bir gerçeği işaret ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların tam da istediği budur. Geçmişte ilim adına hiçbir şey yapılmıyor muydu? Yapılıyordu ama ilk düğme yanlış iliklenince doğru sonuçlara ulaşılamıyordu. Üniversiteleri öğrencilerin kılık kıyafetleriyle uğraştıkları için bilimde yol katedemiyorlardı."

İstanbul Havalimanı açıklaması

"Hamdolsun Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında ayağına vurulan prangaları parçalamıştır. Şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul Havalimanı bu başarının en güzel örneklerinden biridir. Türkiye bu esere sahip olana kadar içeride ve dışarıdan pek çok engelle karşılaşmıştır. Ülke ve millet olarak kararlı duruşumuzla herkesin hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır. Daha işimiz var. Çok daha farklı şeyler yapacağız o zaman bu eser çok daha farklı bir noktaya gelecek."

Kanal İstanbul projesi

"Cuma günü Türkiye'nin otomobili törenine katılacağız. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde rabbimizin bize bahşettiği tüm zenginlikleri faydaya dönüştürmenin peşindeyiz. 2023 hedeflerimizle İnşallah başarılı olmuş olacağız. Aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri yapamazsınız diyor. Yaptırmayız diyor. Müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. 'Sakın ha bu ihalelere katılmayın. Katılırsanız biz iktidara geliyoruz gelince bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz.' Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir insansınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar Gezici. Biz bir günde 11 milyon fidanı diken bir iktidarız. Yapamazsınız diyorlar, ya bir boğazımız var siz İndependent olayını unutuyor musunuz? Orada o tanker yanarken hiç sordunuz mu neden böyle oldu diye? Zaman zaman yalılara bindiren gemileri görmüyor musunuz? Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Bunları hiç düşündünüz mü? Biz Kanal İstanbul ile onlara bunu anlatacağız. Bunlara sorsan zaten Marmaray da Osman Gazi de olmazdı. 3,5 saatte senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Fakat mesele marifet iltifata tabiidir anlayışına yakın olmak. Bunların böyle bir derdi yok. Biz adımlarımızı atacağız."