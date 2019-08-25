Erdoğan'dan 'İstanbul' tehdidi: Bölücü örgütün temsilcilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu örgütün Meclis'teki uzantılarına, temsilcilerine en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz" dedi.

Trabzon ne kadar güçlü olursa İstanbul da o kadar güçlü olur diyen Erdoğan "İstanbul'a hep beraber sahip çıkacağız. İstanbul'un bölücü örgütün temsilcilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız" ifadesini kullandı.

Trabzon'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dört buçuk aylık bir aranın ardından Trabzon ile buluşmak bizi ayrıca memnun etti. Başlamadan evvel kahraman gelin şehitlerimize bir fatiha okuyalım. Hiçbir şehidimizin kahramanlığı, fedakarlığı Allah'ın izniyle boşa gitmemiştir. Gitmeyecektir. İşte 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Giriyoruz.

Polisimizle, askerimizle, korucularımızla dağ tepe demeden bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sonuna kadar da sürdüreceğiz. Tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de muhafaza etsin diyorum.

Bu örgütün meclisteki uzantılarına, temsilcilerine en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz. İşte biz bu milletin alın teriyle kazandığı paraları Kandil'e gönderenlerden hesap sorduk ve onları görevden aldık mı? Aldık.

"DİRSEK TEMASINA GİRMEDİK"

Ama CHP çıkıp ne diyor. Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır. Bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama bizim en ufak dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime davet etmedim. Etmem.

Çarpık siyasi anlayışın en başında CHP ile HDP yer alıyor; hadi, HDP terör örgütünün uzantısı olmaktan hiçbir zaman kendini kurtaramadı, peki ama yaşını Cumhuriyet ile bir tutan CHP'ye ne oluyor?

Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli 1 milyar 3 16 milyon olan 216 projenin açılışını yapacağız. Pek çok bulvar, alt ve üst geçit de Trabzon’a nefes aldıracak projeleri takip ediyorum.

Büyükşehir belediyemizin 326 milyon liralık yatırımla 958 km’lik asfaltlama çalışmasıyla Trabzon’un her köşesine ulaşmak artık daha kolay. Spor tesislerinden restorasyonlarına kadar resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. 151 milyon liralık yatırımla köy ve yaylalarda yapılan asfalt yolların açılışlarını da bugün yapıyoruz. 15 adet dere ıslahı ve taşkın koruma ile tamamlanan Uzungöl’ün resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz.

"İSTANBUL'UN BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN TEMSİLCİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE MANİ OLACAĞIZ"

Değerli kardeşlerim tüm bunlarla beraber inşallah daha da ileri seviyelere geleceğiz. Lafla peynir gemisi yürümez. Aşkı ve davası olmayanlar şehir felaketi pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İstanbul bunu yaşadı. Trabzon gibi Fatihin emaneti olan İstanbul’a sahip çıkacağız. Bu aziz şehrin bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız. Trabzon ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur.