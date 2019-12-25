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Erdoğan'dan yeni Doğu Akdeniz hamlesi.. Sürpriz Tunus ziyareti gerçekleşiyor...

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'a sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan yeni Doğu Akdeniz hamlesi.. Sürpriz Tunus ziyareti gerçekleşiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunus'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin Altun ile  İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, sürpriz ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İniş bilgisi az önce geldi, dakikalar önce Tunus'a iniş yaptı. Sürpriz bir ziyaret olarak adlandırabiliriz. Dün akşam itibarıyla Erdoğan'ın programları iptal olmuştu. Bugün de Erdoğan'ın Tunus'a gittiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşme yapacağı öğrenildi. Kays Said Ekim ayında göreve gelmişti, ilk temas bugün gerçekleşmiş olacak.

Peki bu ziyaret neden önemli?

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı iki anlaşma vardı. İşte bu iki anlaşmadan sonra hem Libya'nın komşusu hem de Akdeniz'e kıyıdaş ülke olan Tunus'a ziyaret gerçekleşti.

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