  • BIST 110.586
  • Altın 280,706
  • Dolar 5,9088
  • Euro 6,5725
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Erdoğan:İHA'ların sayısı daha da artacak!

» »
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakatla ilgili, “Bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli.” dedi.
Erdoğan:İHA'ların sayısı daha da artacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakatların önemini “Beka meselesi ve ondan da öte bir tarih meselesi” olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Bu adımlar Sevr’in ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli.” dedi.

Atılan her adımın hesabını, çalışmasını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bunun uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de başka adımlar olabilir mi sorusuna ise “gelişmelere göre anbean olabilecek adımlardır.” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde alınan bir kararı da açıklayan Erdoğan, Libya ve Suriye ile ilgili olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı, Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetin en kısa zamanda Moskova’ya gideceğini söyledi.

Sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu

Kuzey Kıbrıs’ta Geçitkale’ye İnsansız Hava Araçları gönderilmesi ve oranın bir İHA üssü haline getirilmesinin bölge açısından önemi de gündemdeydi.

Erdoğan, “Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz” dedi.

Erdoğan, “Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı. Zengin bazı Arap ülkeleri de aynı durumda. Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. Dünyanın mülteci sorunundan kaçması, sorunu ortadan kaldırmıyor.” dedi.

Yeni siyasi oluşumlar ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Bundan önce de yaşadık. Üstelik grup kuracak şekilde ayrıldılar. Sorsam kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlar?”

Her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik”

Türkiye ile Libya arasındaki süreci hızlandıracaklarını dile getiren Erdoğan, “İhtiyaçları olursa, onlara her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakanlık resmi açıklama yaptı! Geçitkale İHA üssü olacak!13 Aralık 2019 Cuma 22:25
  • Mağusa'da bazı bölgeler su altında kaldı12 Aralık 2019 Perşembe 10:20
  • Tasarrufunda Yarım Gr Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı11 Aralık 2019 Çarşamba 19:39
  • Kilolarca kaçak peynir ve donmuş gıdaya polis el koydu07 Aralık 2019 Cumartesi 10:15
  • Eşine Şiddet Uygulayıp Darp etmişti: 8000 Tl Para Cezası06 Aralık 2019 Cuma 19:49
  • Gazimağusa'da trafik çarpışması, bebek yaraland! (VİDEO)04 Aralık 2019 Çarşamba 17:51
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı: Belediye olduğunuzu hatirlatacağiz04 Aralık 2019 Çarşamba 17:36
  • Dikkat! Geçitkale çöplüğünde yangın!03 Aralık 2019 Salı 21:55
  • Mağusa'da ani ölüm02 Aralık 2019 Pazartesi 17:46
  • Ofise silah ile 3 el ateş edenlere 4'er yıl hapis29 Kasım 2019 Cuma 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti