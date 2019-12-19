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Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var

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Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde ilk sırayı Erdoğan, ikinci sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırayı da üç yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde ilk sırayı Erdoğan, ikinci sırayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü sırayı da üç yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aldı

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki ankete ilişkin detayları paylaştı. AKP'li isim, Erdoğan ve İmamoğlu’nun beğenilme oranı hakkında bilgi vermezken, Demirtaş için ise oranın yüzde 10 civarında olduğunu aktardı.

Ankette AKP'de yaşanan ayrılıkların da değerlendirildiği öğrenildi. "AKP'ye kızanlar gidiyor" iddiasına “Kızan gitmez. Kızan Cumhurbaşkanı’na kızmıyor. Kızan Bakanlara kızıyor, damada kızıyor, gruba kızıyor” yanıtı geldi.

 Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan söz konusu haber aynen şöyle:

Ankette Cumhur İttifakı’nın oy oranı da var. AK Parti’li yetkilinin aktardığına göre ittifakın oy oranı yüzde 50-52 oranında, yani seçimi kazanmaya yetecek düzeyde. Aynı yetkili AK Parti’nin oy oranının ise yüzde 35-40 düzeyinde olduğunu söyledi. Bu da MHP’nin oy oranının yüzde 10-17 aralığında olduğunu gösteriyor. AK Parti’li yetkili “Cumhur İttifakı’nın oyu demek Erdoğan’ın oyu demek” yorumunu da yaptı.

CHP’nin ve diğer partilerin ya da Millet İttifakı’nın oy oranına dair sorular yanıtsız kaldı.

Ankette Külliye'ye giden CHP'li iddiası

Son ankette, “Külliye’ye giden CHP’li iddiası” da soruldu. Katılımcıların yüzde 80’inin “kumpas” dediği belirtildi. AK Parti’li bir yönetici, “Yüzde 80 kumpas diyor. CHP’nin kumpası olarak görüyorlar. ‘Kemal Bey’e yaradı, Kemal Bey koltuğunu korumak için yapılan bir hamle’ diyorlar” dedi.

“Salon" ve "meydan" siyasetçisi ayrımı

AK Parti’li yetkili siyasette “salon” ve “meydan” siyasetçileri olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan meydan siyasetçisi. Devlet Bahçeli meydan siyasetçisi. Ali Babacan ve Abdullah Gül ikisi de salon siyasetçisi, meydan siyasetçisi değil. Meral Akşener meydan siyasetçisi, Muharrem İnce meydan siyasetçisi. Kemal Kılıçdaroğlu ne meydan ne salon siyasetçisi. Ahmet Davutoğlu salon siyasetçisi ama meydan siyasetçiliği de var” yorumunu yaptı.

AK Partili yetkili Davutoğlu’nun parti çıkışını vatandaşın “doğru bulmadığını” öne sürerek, “Davutoğlu Konya’dan en az desteğe sahip” iddiasında bulundu.

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