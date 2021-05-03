Erdoğan'ın yeğeni tarafından tehdit edildiğini iddia eden Nuri Başkapan, 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

İktidarı eleştiren paylaşımları nedeniyle Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlayarak hakarete maruz kaldığını iddia etti

İktidarı eleştiren paylaşımları nedeniyle Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlayarak hakarete maruz kaldığını iddia eden Nuri Başkapan, "Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınarak tutuklandı.

Nuri Başkapan isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'ın ardından ise halen görevde bulunan polis memurunun kendisine küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu duyurarak; telefon görüşmeleri olduğunu belirttiği ses kayıtlarını yayınladı.

Ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine bugün sabah saatlerinde Başkapan gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AKP'nin 'lebalep' kongreleri konusunda da, İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nda 26 Mart tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

İBB Geçmişi

İstanbul'daki yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına 50 TL yatıran Başkapan'ın belediyeye bağlı Ağaç A.Ş.'deki görevine son verilmişti. Başkaban, seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından görevine iade edilmişti. 3 Şubat 2020'de İstanbul'daki bir noterde Erdoğan'a “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek isteyen Başkapan noterdeki görevlilerin polise haber vermesi üzerine de gözaltına alınmıştı.