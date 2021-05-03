  • BIST 1.421
  • Altın 475,591
  • Dolar 8,2636
  • Euro 9,9613
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

Erdoğan'ın yeğeni tarafından tehdit edildiğini iddia eden Nuri Başkapan, 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

»
İktidarı eleştiren paylaşımları nedeniyle Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlayarak hakarete maruz kaldığını iddia etti
Erdoğan'ın yeğeni tarafından tehdit edildiğini iddia eden Nuri Başkapan, 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

İktidarı eleştiren paylaşımları nedeniyle Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlayarak hakarete maruz kaldığını iddia eden Nuri Başkapan, "Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınarak tutuklandı. 

Nuri Başkapan isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'ın ardından ise halen görevde bulunan polis memurunun kendisine küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu duyurarak; telefon görüşmeleri olduğunu belirttiği ses kayıtlarını yayınladı. 

Ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine bugün sabah saatlerinde Başkapan gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AKP'nin 'lebalep' kongreleri konusunda da, İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nda 26 Mart tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

İBB Geçmişi 

İstanbul'daki yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasına 50 TL yatıran Başkapan'ın belediyeye bağlı Ağaç A.Ş.'deki görevine son verilmişti. Başkaban, seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından görevine iade edilmişti. 3 Şubat 2020'de İstanbul'daki bir noterde Erdoğan'a “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek isteyen Başkapan noterdeki görevlilerin polise haber vermesi üzerine de gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Camide ‘İtikaf’ yapanlara gazlı polis baskını: 50 kişi gözaltında03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:50
  • Davutoğlu: Bunların en başarılı aşı politikası birbirlerini aşılamak oldu03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:37
  • AKP Sözcüsü Çelik: Anastasiadis büyük çılgınlık içinde açıklamalar yapıyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:42
  • Türkiye'de Enflasyon nisanda yüzde 17,14'e yükseldi03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:28
  • İkizdere'de direniş sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Cengiz İnşaat'a ikinci taş ocağı izni verdiği ortaya çıktı03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:41
  • Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler02 Mayıs 2021 Pazar 21:50
  • Türkiye'de Koronavirüs | 340 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi02 Mayıs 2021 Pazar 21:00
  • Erdoğan, tam kısıtlamada kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı02 Mayıs 2021 Pazar 20:15
  • 'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney: IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur, ülke buna hazır değilmiş02 Mayıs 2021 Pazar 18:22
  • İkizdere'de direniş sürüyor, köylüler şirketten şikayetçi oldu02 Mayıs 2021 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti