  • BIST 101.754
  • Altın 227,770
  • Dolar 5,4681
  • Euro 6,1285
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Erhürman: “Çok Başarılı Kadınlarımız Var…”

» »
Tatar, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman: “Çok Başarılı Kadınlarımız Var…”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli, Başbakan Tufan Erhürman’nın katılımıyla Londra’da gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, “Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği’nin organizasyonu ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gösterildi. Başbakan Tufan Erhürman’nın da katılım gösterdiği gecede, duygusal anlar yaşandı.

Gösterim sonrası düzenlenen panelde FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz, Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan ve Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Başbakan Erhürman: “Çok Başarılı Kadınlarımız Var…”

Kıbrıs'ta kadın olmanın zorluğundan ve çok başarılı kadınlar olduğundan söz eden Başbakan Tufan Erhürman, kızkardeşlik kavramının öneminden bahsederek, dayanışma ve iletişimle başarıların çok daha güçlü olacağını kaydetti.

Başbakan Erhürman, belgeselde yer alan Kıbrıs'taki dedikodu olgusuna rağmen, o dönemde Bedia Okan gibi kadınların güçlü mücadelesinin bu dönemde de aynı mücadeleci ruhla devam ettiğini ifade ederek, toplumumuzda tüm zor koşullara rağmen çok başarılı kadınlar olduğunu vurguladı.

Belgesel Kız Kardeşlik Olgusunu Öne Çıkarıyor…

İngiltere'de yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan ise, belgeselin "kız kardeşlik" olgusunu öne çıkardığını ve bu ruhla kadınların dayanışma halinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini belirtti. Çalışkan, kadınların kendi deneyiminden de yola çıkararak birbirine destek verdiği zaman dayanışma ruhuyla yükselebileceğini kaydetti.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise konuşmasında belgeselin büyük değer taşıdığını vurgulayarak, belgeselin yapımını üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NEU BJJ Takımı Tarih Yazdı...24 Şubat 2019 Pazar 15:05
  • Cihangir Düzova İlkokulu’ndan 200 Kişilik Grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…24 Şubat 2019 Pazar 14:50
  • Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu 4-5 Yaş Grubu Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük Ve Millî Mücadele” Sergisini Ziyaret Etti23 Şubat 2019 Cumartesi 15:27
  • Erdi Şafak: “Venezuela’daki Siyasi Gelişmeler Devletlerin İç İşlerine Karışmama Kuralını Gündeme Getirdi…”23 Şubat 2019 Cumartesi 13:15
  • Hassan: “Bu Sergi İle Ruhsal Doygunluğu Yaşıyoruz…”22 Şubat 2019 Cuma 16:15
  • Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisleri İşaret Dilini Yazıya Çeviren Yazılım Geliştirdiler…20 Şubat 2019 Çarşamba 14:45
  • "Ülkelerimizin Geleceğinde Bizimde İmzalarımız Olacak…"18 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
  • Kıbrıs’ın İlk Yerli Üç Boyutlu (3D) Biyo-Yazıcısı Tamamlandı17 Şubat 2019 Pazar 14:00
  • “Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Gelecek Nesillere Aktarılacak…”15 Şubat 2019 Cuma 13:35
  • Festival Havasında Mezuniyet Töreni15 Şubat 2019 Cuma 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti