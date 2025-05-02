  • BIST 9165.12
  • Altın 4039.829
  • Dolar 38.5688
  • Euro 43.7273
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Erhürman: Güney Kıbrıs'ta mülkiyet davaları artık bireyleri de etkilemeye başladı

»
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ta mülkiyet konusunda açılan davaların artık doğrudan bireyleri de etkilemeye başladığını söyledi.
Erhürman: Güney Kıbrıs'ta mülkiyet davaları artık bireyleri de etkilemeye başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ta mülkiyet konusunda açılan davaların artık doğrudan bireyleri de etkilemeye başladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, daha önce yaptıkları uyarıların öngörülebilir biçimde gerçekleştiğini vurguladı.

Erhürman, Güney'deki davaların başlangıçta yabancıları, ardından müteahhit ve emlakçıları etkilediğini hatırlatarak, “Şimdi ise bireyleri hedef almaya başladı” dedi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olup olmadığının da uluslararası düzeyde tartışma konusu haline geldiğine dikkat çekti.

Yaşananların sadece bir hukuk meselesi olmadığını belirten Erhürman, “Burada hukuk, Sn. Hristodulidis ve ekibi tarafından siyasetin bir enstrümanı haline getirilmiş durumda. Böyle durumlarda sorunu sadece hukuki yollarla çözmek hem çok zaman alır hem de oldukça zordur” ifadelerini kullandı.

Çözümün siyasi zeminde aranması gerektiğini kaydeden Erhürman, çözüm iradesine sahip olan tarafın Kıbrıslı Türkler olduğunu yineledi. “Samimiyetle çözüm istiyorsanız BM’nin sahip çıkmak zorunda olduğu sözler çerçevesinde masaya gelirsiniz” diyen Erhürman, Rum tarafını bireyleri hedef göstermekle suçladı.

Erhürman, mevcut çıkmazın sorumlusunun ise “çözümsüzlük çözümdür” anlayışıyla yürütülen yeni politika olduğunu savundu. “Bu yaklaşım, Hristodulidis’e rahatça hareket edebileceği alan yaratmıştır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İşte Kıbrıslı liderlerin ortak açıklaması ve uzlaşıları02 Nisan 2025 Çarşamba 11:04
  • Kıbrıslı liderler ara bölgede bir araya geldi02 Nisan 2025 Çarşamba 10:00
  • Kıbrıslı liderler ara bölgede bir araya gelecek02 Nisan 2025 Çarşamba 09:05
  • Hristo görüşmelerden memnun... "Önemli gelişmelerin arifesindeyiz, Tatarla görüşmeden umutluyum"30 Mart 2025 Pazar 15:57
  • Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler AP Genel Kurulu’nda ele alınacak29 Mart 2025 Cumartesi 16:35
  • Tatar da Hristo da Cenevre zirvesinden memnun!27 Mart 2025 Perşembe 10:05
  • Erhürman: Dört buçuk yıl kayıp zaman olarak geçti25 Mart 2025 Salı 13:41
  • Eski Rum Müzakereci Mavroyannis: Cenevre görüşmesi iyi ve cesaret verici25 Mart 2025 Salı 11:28
  • Kıbrıslı liderlerin 2 Nisan’da görüşmesi bekleniyor24 Mart 2025 Pazartesi 11:39
  • Erhürman: Çözüme ancak diyalog ve diplomasiyle ulaşılabilir21 Mart 2025 Cuma 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti