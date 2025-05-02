Erhürman: Güney Kıbrıs'ta mülkiyet davaları artık bireyleri de etkilemeye başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs'ta mülkiyet konusunda açılan davaların artık doğrudan bireyleri de etkilemeye başladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, daha önce yaptıkları uyarıların öngörülebilir biçimde gerçekleştiğini vurguladı.

Erhürman, Güney'deki davaların başlangıçta yabancıları, ardından müteahhit ve emlakçıları etkilediğini hatırlatarak, “Şimdi ise bireyleri hedef almaya başladı” dedi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir iç hukuk yolu olup olmadığının da uluslararası düzeyde tartışma konusu haline geldiğine dikkat çekti.

Yaşananların sadece bir hukuk meselesi olmadığını belirten Erhürman, “Burada hukuk, Sn. Hristodulidis ve ekibi tarafından siyasetin bir enstrümanı haline getirilmiş durumda. Böyle durumlarda sorunu sadece hukuki yollarla çözmek hem çok zaman alır hem de oldukça zordur” ifadelerini kullandı.

Çözümün siyasi zeminde aranması gerektiğini kaydeden Erhürman, çözüm iradesine sahip olan tarafın Kıbrıslı Türkler olduğunu yineledi. “Samimiyetle çözüm istiyorsanız BM’nin sahip çıkmak zorunda olduğu sözler çerçevesinde masaya gelirsiniz” diyen Erhürman, Rum tarafını bireyleri hedef göstermekle suçladı.

Erhürman, mevcut çıkmazın sorumlusunun ise “çözümsüzlük çözümdür” anlayışıyla yürütülen yeni politika olduğunu savundu. “Bu yaklaşım, Hristodulidis’e rahatça hareket edebileceği alan yaratmıştır” dedi.