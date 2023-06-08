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Erhürman: TL'nin değer kaybı zamlara yansıyacak

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sterlinin 30 TL’yi zorladığını, TL'nin değer kaybının ise piyasaya zam olarak yansıyacağını ifade etti. Erhürman, Kıbrıslı Rumlar için kuzeyden alışveriş yapmanın daha da cazip hale geleceğini dile getirerek, “Olan Kıbrıs
Erhürman: TL'nin değer kaybı zamlara yansıyacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından dövizdeki artışa işaret eden bir paylaşım yaptı.

“Sterlin 30 TL'yi zorluyor” ifadelerini kullanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL'nin değer kaybının ise piyasaya kaçınılmaz olarak zamlarla yansıyacağını söyledi.

“KIBRISLI RUMLAR İÇİN KUZEYDEN ALIŞVERİŞ YAPMAK DAHA DA CAZİP HALE GELECEK”

Güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar için kuzeyden alışveriş yapmanın daha da cazip hale geleceğini kaydeden Erhürman, bundan dolayı belli alanlarda talepte çok ciddi bir düşüş olmayacağına değindi.

Erhürman, “Konutta da yabancıların mal alımında düşüş olmayacak elbette” diyerek, maliyenin gelirlerinin ise TL cinsinden artacağını ifade etti.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

'STABİL PARA BİRİMİNE ENDEKSLİ MUHASEBE SİSTEMİ GİBİ CİDDİ TEDBİRLER ALINMADIKÇA, BU VAR OLUŞ KAYGISINI GİDERMEK MÜMKÜN OLMAYACAK'

“Olan, alım gücü düşen, alışveriş yapan Kıbrıslı Rumları, konut alan yabancıları seyretmek zorunda kalan Kıbrıslı Türklere olacak!

Ülkede yabancı sayısı arttıkça kamu okullarından, kamu hastanelerinden hizmet almakta zorlanan, artan güvenlik kaygıları nedeniyle yaşam alanları daralan, çocukları, aş, iş, konut bulamayan, göç yollarına düşen Kıbrıslı Türklere!

Ekonomi bizim için artık bir var oluş meselesi! Doğru dürüst bir nüfus politikası, ekonomik, sosyal, kültürel planlama yapılmadıkça ve (stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi gibi) ciddi tedbirler alınmadıkça, bu var oluş kaygısını gidermek mümkün olmayacak...”

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