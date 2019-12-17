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Erhürman'dan duygusal paylaşım

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Erhürman'dan duygusal paylaşım
Erhürman'dan duygusal paylaşım

İşte o paylaşım;

Bir yola çıkıyoruz... Yine hep birlikte... Yine sevgiyle... Kimseyi kırmadan, dökmeden, herkesle kucaklaşarak... Hepimiz, geleceğimiz, çocuklarımız için... Yarının Kıbrısı için... Bugünden tezi yok... Yola çıkıyoruz...

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