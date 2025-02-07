Erhürman'dan Great Sea Interconnector Projesine Eleştiri: "Siyasi Bir Dışlama Politikası"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında planlanan Great Sea Interconnector projesinin yeniden gündemde olduğunu belirterek, projeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Erhürman, proje kapsamında hukuki engellerin aşıldığının söylendiğini ancak Türkiye'nin tavrının "endişe kaynağı" olarak gösterildiğini vurguladı. Projenin fizibil olmadığı konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu ifade eden Erhürman, "Bu girişimin ekonomik rasyoneller yerine, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışarıda bırakma amacı taşıyan siyasi bir yaklaşımın ürünü olduğu açıktır." dedi.

Ekonomik ve bölgesel istikrar açısından, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak hareket ettiği projelerin tercih edilmesi gerektiğini savunan Erhürman, "Karşılıklı bağımlılık ve ortak çıkarlar, adada ve bölgede çözüm, istikrar ve barış için hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Projede görev alacak yabancı yatırımcıların "büyük devletler"den seçilmesinin, girişime siyasi bir koruma sağlama amacı taşıdığını belirten Erhürman, "Mesele çok açık! Kıbrıslı Türkler ve Türkiye dışlanıyor, risk faktörü olarak görülen Türkiye'nin etkisini azaltmak için de büyük güçler devreye sokuluyor." diyerek tepki gösterdi.

Bölgedeki enerji kaynaklarının ortak kullanımının önemine dikkat çeken CTP lideri, "Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, yenilenebilir enerji kaynaklarını birlikte kullanarak hem çevreyi koruyabilir hem de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını hızlandırabilirler. Türkiye ve Yunanistan da bu işbirliğinin içinde yer almalıdır. Asıl çözüm ve istikrarın yolu budur." şeklinde konuştu.

BM parametreleri çerçevesinde müzakerelere dönme söylemlerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Erhürman, "Çözüm, barış ve istikrar için gerçekçi bir vizyona ihtiyaç var!" diyerek sürecin kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.