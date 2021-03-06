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Erhürman:''Gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım''

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı
Erhürman:''Gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

Yıllarca protokoller çerçevesinde "kamu reformu" tartışıldı. Kamu reformunun en önemli unsurlarından biri de üçlü kararnameyle atamanın sınırlanmasıydı. Yeni "protokol"de ise yalnızca "üst kademe atamalarında aranacak kriterlerin yükseltilmesi" isteniyor. Kriterleri yükseltseniz de müdürler her yeni hükumette, hatta her bakan değiştiğinde değişecekse kurumsal hafıza nasıl korunacak? Siyasi değilse de "idari istikrar" nasıl sağlanacak?

Her nedense Türkiye KKTC'den üçlü kararnamenin alanının daraltılmasını istemekten vazgeçmiş. Önemli değil. CTP olarak hükumet kurma çalışmaları sırasında tüm partilere götürmüştük bu önerimizi. Genel bir kabul de görmüştü. Anlamlı bir şey yapmaya niyet varsa, gelin müdürlerin hatta "idari müsteşarların" üçlü kararnamenin dışına çıkarılmasını sağlayalım. Bu ülkenin protokollerdeki iş ola yazılmış, belirsiz taahhütlere değil, yıllardan beri bildiği sorunlarını kendi iradesiyle çözecek adımları atmaya ihtiyacı var!!!

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