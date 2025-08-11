  • BIST 11052.81
Dionysis Dionysiou,  yayınlanan yazısında Hristodulidis'in mülkiyet merkezli saldırılarının Kıbrıslı Rumlara bir kazanç sağlamayacak
Erhürman’ın seçilmesi halinde Hristodulidis köşeye sıkışacak

Güney Kıbrıs’ın en prestijli gazetelerinden Politis’in başyazarı ve genel yayın yönetmeni Dionysis Dionysiou,  yayınlanan yazısında Hristodulidis’in mülkiyet merkezli saldırılarının Kıbrıslı Rumlara bir kazanç sağlamayacağını vurgulayarak Hristodoulides’in Ersin Tatar’ın temsil ettiği siyaset yüzünden kendisine bir konfor alanı yarattığını, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesi halinde iyice köşeye sıkışacağını yazdı. Yazar, “Hristodulidis, Erhürman gibi ciddi bir rakiple karşılaşmaya hazır mı? sorusunu da gündeme getirdi.

Dionysiou, “Ersin Tatar seçilirse, Hristodulidis, bugün söyledikleri ve yaptıklarıyla, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Kıbrıs sorununu bastırmaya devam edebilir” görüşünü ifade edeerek “Bu, Cumhurbaşkanı’nın taktiğidir. Kıbrıs sorununa bir çözüm için kamuoyu önünde savunuculuk yapıyor, Tatar gibi düşük seviyeli bir politikacıyı ifşa etmek için kamuoyu önünde çözüm çağrısında bulunuyor ve büyük ölçüde de bunu başarıyor. Sayın Tatar önümüzdeki Ekim ayında seçilir ve aşırı görüşlerini masaya koymaya devam ederse, Nikos Hristodulidis göreceli bir hareket özgürlüğüne sahip olabilir” diye yazdı.

dion.jpg

 

Dionysiou, “Hristodulidis, Erhiurman gibi ciddi bir rakiple karşılaşmaya hazır mı” sorusunu gündeme taşıyarak şöyle yazdı:

“Şimdilik hiç hazır görünmüyor. Ekibindeki analiz, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa bir çözüm istemediği yönünde, bu yüzden Ersin Tatar’ı destekleyecek ve seçecek. Yani sorun yok! Elbette öngörüsü doğru çıkmazsa, Erhürman’ın Kıbrıslı Türklerin liderliğinde olmasıyla Kıbrıs’ta federasyon çözümüne dair son tartışmanın gerçekleşeceğini bilmelidir. Yeni bir başarısızlık, aynı zamanda Kıbrıs sorununun bugüne kadar bildiğimiz şekliyle tartışılmasının da sonu anlamına gelecektir.”

