Erkut Yılmabaşar yazdı... "Biat ettiler, yetmedi hem zam hem de maaş kesintisi yaptılar!"

Hükümet ülkeyi (hem ada yarısı yarım ülke öyle tam da değil) yönetemiyor!

1 ay önce büyük bir sevinçle 400 Milyon açığımız vardı 800 istedik 890 verdiler deyip ehaliye müjdeler verdiler...

Yıl döndü iğneden ipliğe %11’den başlayıp %60’lara varan zamlar yaptılar.

Yapılan zamları savunurken kamu görevlilerin maaş artışını ödemek için olduğunu söylediler.

Başbakan Yardımcısı, ekonomiden de sorumlu bakan indirim müjdeleri verdi, ardından zam furyası başladı.

Sonrasında döndü kendi dışında herkes ile kavga etmeye başladı.

Kendi partisindekiler ile kendi vekili ile bakanlığındaki personeller ile Kıb-TEK yönetim Kurulu ile Kıb-TEK’te örgütlü sendika El-SEN ile hükümet ortakları ile kısacası kendinden olmayan herkes ile ...

Sonra herkesi statükocu ve rüşvet almak ile itham edici sözlerde bulundu ama artık muhalefette değil icraatın başında ve de kendisinin hep statükonun bekçisi olduğunu unuttu.

Dün ekonomi yönetimi yeni adımlar daha attı.

Bu kadar müjde içerisinde kamu görevlilerinin maaşlarından %10,6 kesinti yapıldı..

Dahiyane bir kaynak yaratıldı...

Şimdi bu kadar yaşanandan sonra kendini eleştirenleri RUMCU filan diye de suçlayabilirler de...

Ne de olsa bu ilk defa da yapılan bir şey değil...

**

Erken seçim tarihi istemişti bir ara başbakan Ersan Saner, ana muhalefet de Nisan diye de cevap vermişti.

O iş ne oldu?

Şimdi koskoca UBP seçimden kaçmanın yollarını mı arıyor?

Sabah başka akşam başka alınan kararlarla ve yamalı bohça herkes ile kavgalı hükümet ortakları ile bir yere gidebilmek mümkün görünmüyor.

Hem biat ettiler onur bırakmadılar hem zam hem de maaş kesintisi yaparak halkı fakirliğe de mahkum ettiler.

Artık 100 gün filan değil bu kaotik ortamın ortadan kalkması için en erken zamanda seçim kaçınılmaz duruma geldi.

Bir de omurgalı tutarlı bir muhalefet ihtiyacı da ...

Kısa kısa sosyal medya notcuklarım

Ne güzel EKONOMİ Yönetimi...

Maaaşları ödeyecem diye %11-%60 ZAM yap...

Sonra maaş ödemesi gelmeden %10,5 kesinti yap.

Damadın arkadaşlarından olup olacağı bu kadardı zaten!

UBP,DP,YDP tarihe geçecek kararlar aldı... Kumar baronlarından vergi almak yerine bordro mahkumlarının maaşından kesti... Tanı bunları ey GORONA!





Nazım 119 yaşında

Kardeşlerim

bakmayın sarı saçlı olduğuma

ben Asyalıyım

bakmayın mavi gözlü olduğuma

ben Afrikalıyım

ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda

sizin ordakiler gibi tıpkı

benim orda arslanın ağzındadır ekmek

ejderler yatar başında çeşmelerin

ve ölünür benim orda ellisine basılmadan

sizin ordaki gibi tıpkı

Ya Kumar Baronları ve onun deniz aşırı avaneleri ya da Bilim! Diren Pill LEE!