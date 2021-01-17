  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Erkut Yılmabaşar yazdı... "Biat ettiler, yetmedi hem zam hem de maaş kesintisi yaptılar!"

» »
Erkut Yılmabaşar yazdı... "Biat ettiler, yetmedi hem zam hem de maaş kesintisi yaptılar!"
Erkut Yılmabaşar yazdı... "Biat ettiler, yetmedi hem zam hem de maaş kesintisi yaptılar!"

Hükümet ülkeyi (hem ada yarısı yarım ülke öyle tam da değil) yönetemiyor!

1 ay önce büyük bir sevinçle 400 Milyon açığımız vardı 800 istedik 890 verdiler deyip ehaliye müjdeler verdiler...

Yıl döndü iğneden ipliğe %11’den başlayıp %60’lara varan zamlar yaptılar.

Yapılan zamları savunurken kamu görevlilerin maaş artışını ödemek için olduğunu söylediler.

Başbakan Yardımcısı, ekonomiden de sorumlu bakan indirim müjdeleri verdi, ardından zam furyası başladı.

Sonrasında döndü kendi dışında herkes ile kavga etmeye başladı.

Kendi partisindekiler ile kendi vekili ile bakanlığındaki personeller ile Kıb-TEK yönetim Kurulu ile Kıb-TEK’te örgütlü sendika El-SEN ile hükümet ortakları ile kısacası kendinden olmayan herkes ile ...

Sonra herkesi statükocu ve rüşvet almak ile itham edici sözlerde bulundu ama artık muhalefette değil icraatın başında ve de kendisinin hep statükonun bekçisi olduğunu unuttu.

Dün ekonomi yönetimi yeni adımlar daha attı.

Bu kadar müjde içerisinde kamu görevlilerinin maaşlarından %10,6 kesinti  yapıldı.. 

Dahiyane bir kaynak yaratıldı...

Şimdi bu kadar yaşanandan sonra kendini eleştirenleri RUMCU filan diye de suçlayabilirler de...

Ne de olsa bu ilk defa da yapılan bir şey değil...

**

Erken seçim tarihi istemişti bir ara başbakan Ersan Saner, ana muhalefet de Nisan diye de cevap vermişti.

O iş ne oldu?

Şimdi koskoca UBP seçimden kaçmanın yollarını mı arıyor?

Sabah başka akşam başka alınan kararlarla ve yamalı bohça herkes ile kavgalı hükümet ortakları ile bir yere gidebilmek mümkün görünmüyor.

Hem biat ettiler onur bırakmadılar hem zam hem de maaş kesintisi yaparak halkı fakirliğe de mahkum ettiler.

Artık 100 gün filan değil bu kaotik ortamın ortadan kalkması için en erken zamanda seçim kaçınılmaz duruma geldi.

Bir de omurgalı tutarlı bir muhalefet ihtiyacı da ...

 

 

Kısa kısa sosyal medya notcuklarım

 

Ne güzel EKONOMİ Yönetimi...

Maaaşları ödeyecem diye %11-%60 ZAM yap...

Sonra maaş ödemesi gelmeden %10,5 kesinti yap.

Damadın arkadaşlarından olup olacağı bu kadardı zaten!

paydalar.jpg

 

 

UBP,DP,YDP tarihe geçecek kararlar aldı... Kumar baronlarından vergi almak yerine bordro mahkumlarının maaşından kesti... Tanı bunları ey GORONA!

leyleker.jpg
 

 

Nazım 119 yaşında

Kardeşlerim

bakmayın sarı saçlı olduğuma

ben Asyalıyım

bakmayın mavi gözlü olduğuma

ben Afrikalıyım

ağaçlar kendi dibine gölge vermez benim orda

sizin ordakiler gibi tıpkı

benim orda arslanın ağzındadır ekmek

ejderler yatar başında çeşmelerin

ve ölünür benim orda ellisine basılmadan

sizin ordaki gibi tıpkı

 

nazim.jpg

 

 

                   

Ya Kumar Baronları ve onun deniz aşırı avaneleri ya da Bilim! Diren Pill LEE!

pillee.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC: 14 Covid-19 pozitif vaka16 Ocak 2021 Cumartesi 20:31
  • Rum Siyasi Partilerinin, 2018 Yılındaki Başkanlık Seçimleri İçin Aldıkları Paralardan Devlete İade Yapmaları İsteniyor16 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
  • Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı16 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
  • Okulların açılış tarihi 22 Ocakta tekrar görüşülecek!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:21
  • Hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:18
  • Başbakan Ersan Saner açıklama yapıyor16 Ocak 2021 Cumartesi 18:16
  • Sokağa çıkma yasağı uygulanacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:11
  • Okullar açılmayacak!16 Ocak 2021 Cumartesi 18:03
  • Bakanlar Kurulu tamamlandı16 Ocak 2021 Cumartesi 17:48
  • Dikkat! Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı16 Ocak 2021 Cumartesi 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti