Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yabancılara mal satışı belli kurallara bağlı ve sayılarla kısıtlanıyor. Sözleşmeyle yapılan satışın önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen eski belediye başkanları toplantısına katıldı.

Çatalköy’de gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler hazır bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANLARININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR VERİLEN MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ZEMİN OLUŞTURDU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının yaptığı çalışmaların ve hizmetlerin verilen mücadelede önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, siyasete girdiği günden itibaren bulunduğu tüm mevkilerde her dönemde belediye başkanları ile diyaloğu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen hizmetlerden dolayı eski başkanlara teşekkür ederek, memlekete hizmet için eski belediye başkanlarının tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili Yerel Yönetimler Reformu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, belediyelerin güçlenmesiyle ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

“YABANCILARA MAL SATIŞI BELLİ KURALLARA BAĞLI VE SAYILARLA KISITLANIYOR”

Yabancılara mal satışının belli kurallara bağlı olduğunu, sayılarla kısıtlandığını ve güvenlik soruşturmasından geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sözleşmeyle yapılan ve tapuya bildirilmeyen satışın önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle 2 eşit egemen devletin iş birliğine dayalı çözümü dünyaya anlattıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği içinde tek egemenlik altında çözümün Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin çekilmesine neden olacağını söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Kıbrıs’ta siyasette değişiklik olmadığını teyit ettiğini anlattı.

“KIBRIS RUM TARAFININ İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN MASAYA OTURMADI”

Kıbrıs’ta çözüm bulunana dek Güney Kıbrıs ile birçok konuda iş birliği yapılabileceğini ancak Kıbrıs Rum tarafının iş birliği yapmak için masaya oturmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs adasında enerji sorununun çözümü için ana kıtaya bağlanmalı. Uzak ve riskli olan Yunanistan yerine daha yakın, güvenli ve ucuz olan Türkiye üzerinden Avrupa Birliğindeki enterkonnekte sisteme geçilebilir. İnsanlığa çevreye ve doğaya hizmet edecek bu teklifi Kıbrıs Rum tarafına yaptık” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, birçok kurum ve kuruluşun yapılan toplantılara İslam İşbirliği Teşkilatı’nda olduğu gibi KKTC bayrağıyla katılım gösterildiğini kaydetti.

“GÖREVİMİZ DEVLETİ GÜÇLENDİRMEK VE GELECEK NESİLLERE EMANET ETMEK”

Görevlerinin devleti güçlendirmek ve gelecek nesillere emanet etmek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dayanağımız ve varlığımız Türkiye’ye bağlıdır. Türkiye ile en üst düzeyde iyi ilişkiler geliştirdik. Eski imaj ortadan kalktı her düzeyde iyi ilişkiler sağladık” diye konuştu.

KKTC’nin ekonomik verilerinin pandemi dönemini aştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye gelen turist ve yolcu sayısının arttığını kaydetti.

Ülkeye daha nitelikli öğrenci gelmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çift vize uygulamasının önemini anlattı.