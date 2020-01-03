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Eşeğe tecavüz eden sanığa 300 lira para cezası verildi

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Eşeğe tecavüz eden sanığa 300 lira para cezası verildi
Eşeğe tecavüz eden sanığa 300 lira para cezası verildi

Eskişehir'de komşusuna ait eşeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan M.K. (47), 300 lira para cezasına çarptırıldı. Kararda, "Sanığın, müştekinin eşeği ile cinsel ilişkide bulunmak şeklindeki eyleminin sonucunda, eşeğin değerinde bir azalma oluşmayacağından ve eşeğin işe yaramayacak hale gelmesi de mümkün olmadığından" beraat ettirildiği ifade edildi

Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.B., geçen yıl şubat ayında, komşusu M.K.’nin, eşeğine tecavüz ettiğini iddia ederek, savcılığa şikâyetçi oldu. Çektiği cep telefonu görüntülerini de delil olarak verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.K. suçlamayı kabul etti. Savcılık, M.K. hakkında 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.K. ve şikayetçi olan N.B. katılmadı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme, sanığı, 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan beraat ettirerek, eşekle ilişkide bulunduğu için 300 lira para cezası verdi. Mahkeme kararında, "Sanığın, müştekinin eşeği ile cinsel ilişkide bulunmak şeklindeki eyleminin sonucunda, eşeğin değerinde bir azalma oluşmayacağından ve eşeğin işe yaramayacak hale gelmesi de mümkün olmadığından, atılı suçu işlemediği sabit görüldüğünden beraatine karar verildi. Eşekle cinsel ilişkide bulunmak eylemi 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14/c maddesi delaletiyle, aynı kanunun 28/1-K maddesinde düzenlenen kabahat filini oluşturduğundan sanığın 300 lira idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

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