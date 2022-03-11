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Esentepe Belediyesi’nin Kapatılmaması Talebiyle Eylem Yapılacak

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Esentepe Belediyesi’nin Kapatılmaması Talebiyle Eylem Yapılacak
Esentepe Belediyesi’nin Kapatılmaması Talebiyle Eylem Yapılacak

Esentepe Belediyesi’nin kapatılmaması talebiyle eylem yapılacak.


Açıklamaya göre, Esentepe köy meydanında yarın saat 17.00’de gerçekleştirilecek eylemde bölge halkı, Esentepe Belediyesi’nin kapatılmaması talebini dile getirecek.


Esentepe belediye başkanlığı adaylığını açıklayan İbrahim Beyazbayram, iyi yönetilmesi, öz kaynaklarını verimli kullanması halinde Esentepe Belediyesi'nin hem mali, hem de hizmet yönünden iyi seviyelere gelebileceğini belirtti.


Beyazbayram, “Bölge halkının belediyenin kapanmasını istemiyor” dedi.

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