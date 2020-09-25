Eski futbolcular derbi öncesi sokaklarda para dağıttılar!

Türkiye Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kitlenmişken aynı zamanda “Mutlu Surat” maskeleri ve formalarıyla sokaklarda para dağıtan hayırseverleri konuşuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları ile renkli görüntüler sergileyen bir grup çılgın taraftar görenleri önce şaşırtıyor sonra ise dağıttıkları hediyeler ve on binlerce TL ile ortadan kayboluyorlar.

Etrafa maske, forma, atkı, çiçek gibi çeşitli hediyeler de dağıtarak yoldan geçenlere sürpriz dolu dakikalar yaşattılar.

Peki kim bu mutlu suratlar?

Amaçlarının insanları mutlu etmek olduğunu “Siz mutlu olun” sözleriyle dile getiren maskeli hayırseverden birinin eski bir futbolcu olduğu tahmin ediliyor. Taraftarların havaya saçtıkları paraları toplamak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Maskeli taraftarların kim oldukları gizemini korurken bir sonraki duraklarının neresi olacağı ise merak konusu.