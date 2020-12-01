Eski Girne Belediye Hizmet Binası Sosyal Yaşam Merkezi’ne Dönüştürülüyor

Sosyal İşler Şubesine bağlı, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açılacak binada, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kurslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bilgisayar, dikim atölyesi ve sanat atölyesi malzemeleri Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından sağlanan binanın, 18 Aralık 2020 saat 11.00’de açılışı gerçekleşecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgide, binada, Sosyal İşler Şubesi’nin düzenleyeceği kurs ve atölyeler yanında Danışma Destek Merkezi ve Zeytin Masa da hizmet verecek. Hazırlanan Aralık 2020-Mart 2021 Kurs Programı da 15 Aralık 2020’ye kadar kayıt almaya başladı.

Üretim Teması Daha Bir Önem Kazandı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son bir yılda dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin, yerel yönetimlerde de önceliklerin değişmesine neden olduğuna vurgu yaparak, üretimin öneminin daha çok hissedildiğini söyledi.

Güngördü, bu sürecin sevgi, yardımlaşma ve empati duygularının daha çok önem kazanmasına neden olduğunu ifade ederek, yeni binaya taşınmalarıyla birlikte kentin en önemli noktasında yer alan eski belediye binasının kentin sosyal ve eğitim yaşamına kazandırılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Güngördü, “Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm halkımızı kucaklayarak; kültürden sanata teknolojiden spora çeşitli kurs ve aktivitelerle hem kişisel hem de toplumsal gelişimimize katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bölgeye, yeni bir ışık yakacak, toplumun gelişimi ve sosyalleşmesi için çarşı merkezi gibi önemli bir noktada bulunan Sosyal Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyerek, bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, meclis üyelerine ve personeline, aynı zamanda, katkılarından dolayı TİKA yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Danışma ve Destek Merkezi Bu Noktaya Taşındı

Çalışmalar hakkında bilgi veren, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde, her yaş grubuna uygun düzenlenen programla, çocuk, genç ve erişkin kuşağın bir araya gelerek birbirleriyle iletişim kurmalarını, sosyalleşmelerini, üretme ve öğrenme zevkini tatmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Yeni açılacak merkezle birlikte, kent yaşamında her kesimden insana gelişim imkanı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Kadıoğlu, iki yıl önce hizmete açılan ve kent halkına psikolojik danışma ve destek hizmeti sunan Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin de bu noktaya taşındığını söyledi.

Herkesin Buluşma Noktası

Sosyal İşler Şubesine bağlı 65 yaş üstü yaklaşık bin üyesi bulunduğuna dikkat çeken Kadıoğlu, kentteki yaşlıların evde geçirdikleri zamanlarını bir şeyler üreterek geçirmeleri sosyalleşmeleri yanında yaşama tutunmalarına da katkı sağlayacak ortam bulacaklarını, kadınlara yönelik, dikim, el sanatları, teknoloji ve okuma yazma kurslarıyla, kadınların üretime katılım düzeyini destekleneceğini, çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitim, öğrenme ve gelişimleri için kurs ve atölye ortamı yaratıldığını ifade etti.

Dönemsel Kurslar Ve Atölye Çalışmaları Başlıyor

Kadıoğlu, binada ilk etapta dört aylık bir programla, kadınlara yönelik temel biçki dikiş kursu, takı tasarım kursu, teknoloji kursu, patchwork, koza işi kursu, etkileşimli İngilizce başlangıç kursu, Türkçe okuma yazma kursu; genç ve yetişkinlere yönelik, satranç kursu, İngilizce başlangıç kursu, dans kursu, teknoloji kursu, 65 yaş üzeri kişiler için resim kursu, pilates, çocuklar için satranç kursu, İngilizce başlangıç kursu, Türkçe okuma yazma kursu düzenleneceğinin altını çizdi.

“Engelli bireylerin yaşamına da yeni bir pencere”

Kadıoğlu, Belediyenin bu güne kadar engelli bireylere yönelik sosyal çalışmaları yetersiz bulduğunu da ifade ederek, bu bağlamda, yeni hizmet binasına taşınmalarıyla birlikte, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin kurulmasıyla eş zamanlı olarak, Girne Belediyesi Engelli Birimi kurduklarını belirtti. Kadıoğlu şu anda, kentte yaşayan engellilere erişimlerinin daha kolay olması ve çalışmalarını da daha etkin sürdürülebildiklerinden dolayı bu merkezi engellilere yönelik düzenleyerek, onların yaşamına da yeni bir pencere açmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Her yaş grubuna uygun hem dönemsel hem de sürekli kurs ve atölye çalışmalarıyla birlikte Mart 2021 tarihine kadar sürecek kurslara kayıtların 15 Aralık 2020 tarihine kadar süreceğinin altını çizdi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0392 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek.