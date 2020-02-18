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Eski LDP Lideri Besim Tibuk'tan ilginç açıklama... Kavala muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olsun

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Tibuk: Hisarcıklıoğlu gözümde beş para etmiyor artık
Eski LDP Lideri Besim Tibuk'tan ilginç açıklama... Kavala muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olsun

Liberal Demokrat Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Besim Tibuk, tüm muhalif partilerin Osman Kavala'yı ortak cumhurbaşkanı adayı göstermesinin en isabetli adım olacağını ileri sürdü. Kavala'ya ilişkin hiçbir açıklama yapmayan ve hükümete uyarıda bulunmayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da sert şekilde eleştiren Tibuk "Gözümde beş para etmiyor artık" dedi.

Hasan Erçakıca'nın Dünya'ya Bakış programına konuk olan Tibuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararını ve Türkiye'de Kavala'nın yaşadığı mahkumiyeti değerlendirerek şunları söyledi:

"Kavala'nın babası da çok önemli bir iş adamıydı biliyorsunuz. Bir sürü şirketiyle İstanbul Ticaret Odası'na, TOBB'a aidat öder, TÜSİAD vs bunların üyesidir ve bunların içinde hiç kimse seslerini çıkarmadı bu konuda. Bu TOBB'un başındaki kişi iyice kaptı orasını, lök gibi oturdu ve o da çok gözümden düştü. Beş para etmez benim gözümde artık. Sen TOBB'un başkanısın, bu kadar haksızlığa karşı en azından nazikçe uyarırsın."

 

 

"Kavala hapiste müthiş bir sınav verdi"

Kavala'nın hapiste 'müthiş bir sınav' verdiğini belirten Tibuk, millete devlete küsmediğini, bir insanın karakter imtihanın zor zamanlarda ortaya çıktığını söyleyerek şu an Türkiye'de Kavala'dan daha değerli bir kişi görmediğini ve cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Millet İttifakı Kavala'yı aday gösterirse seçilir. Dünyanın takdir edeceği de bir olay olur. Benim teklifim budur. Ben muhalefet partileri yerinde olsam Kavala'yı şimdiden aday olarak deklare ederim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yapacak kapasitede ve kalitede çok iyi yetişmiş bir insandır. Türkiye'nin dünyada itibarı artar ve Türkiye'yi düzeltir. Ekonomi, hukuk her şey düzelir, herkes kazanır."

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