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Eski Sağlık Bakanı Pilli, Arter ile birlikte aşı merkezlerini ziyaret etti

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli’yle görüştü.
Eski Sağlık Bakanı Pilli, Arter ile birlikte aşı merkezlerini ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Ali Pilli’yle görüştü.

Arter ile Pilli ayrıca Gazimağusa Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde Gazimağusa’da hizmete sunulan Mağusa Arena’daki PCR Merkezi ve Maraş MGA Tesisi’ndeki Aşı Merkezi’ni de ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

 

Arter, Mart 2020 tarihinden beridir ülkemizde yaşadığımız zorlu pandemi döneminde 24 saat sürekli telefonlaşarak süreci atlatmaya çalışırlarken Pilli’nin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

 

Bir bakandan öte bir doktor olarak tıbbi bilgileriyle kendilerine ışık tutan Ali Pilli’ye çok değer  verdiğini ifade eden Arter, çok zorlu görevin yerine getirildiği bu aşamada olumlu ya da olumsuz bir şey söylemeye gerek olmadığını, pandemi döneminde olanları toplum nezdinde tarihin yargılayacağını söyledi.

Arter, “Sizin tuttuğunuz ışık doğrultusunda Mağusa’da aldığımız tedbirler vaka sayılarının az olmasıyla ilişkilidir. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Her ne kadar bakanlık görevinde olmasanız da sizinle temasımız devam ediyor. Sizden o değerli bilgi ve tecrübeleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de konuşmasında, Covid-19 mücadelesinde Gazimağusa Belediyesi ile karşılıklı olarak sevgi saygı içerisinde çok iyi planlamalar yaptıklarını söyledi. Pilli, aşı ve PCR merkezlerinin kurulması gibi belediyeyle birlikte alınan tedbirlerin Mağusa’da vakaların az olmasının en büyük sebebi olduğunu belirtti.

Pilli, pandemiyle mücadeleye devam edeceğini kaydederek, herkes gibi kendisinin de üzerine düşen görevleri yapacağını vurguladı.

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