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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Eskort sitesi hayatını kararttı

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Samsun'da Ü.A., eskort sitesi üzerinden tanışıp birlikte olduğu kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Talip K. tarafından şantaja uğradı. Şantaj ve tehditle Ü.A.'dan 2 bin 700 TL alan Talip K., Gaziantep'te polis tarafından tutuklandı
Eskort sitesi hayatını kararttı

Samsun'da Ü.A., eskort sitesi üzerinden tanışıp birlikte olduğu kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Talip K. tarafından şantaja uğradı. Şantaj ve tehditle Ü.A.'dan 2 bin 700 TL alan Talip K., Gaziantep'te polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

İddiaya göre, geçen Temmuz ayında Ü.A., eskort sitesi üzerinden ulaştığı C.C. adlı kadın ile birkaç kez birlikte oldu. Bir süre sonra C.C., Ü.A.'ya, sevgilisinin Samsun'a geldiğini söyleyerek daha fazla görüşemeyeceklerini belirtti.

SEVGİLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP PARA İSTEDİ

 

 

 

Ardından C.C.'nin sevgilisi olduğunu öne süren Talip K., Ü.A.'yı arayarak para istedi. Tehdit edildiğini öne süren Ü.A., birkaç kez daha kendisini arayan Talip K.'ye 2 bin 700 TL verdi.

Bir süre ortadan kaybolan Talip K., daha sonra Ü.A.'nın kızına ulaşarak şantaj yapmaya devam etti.

Bunun üzerine Ü.A., geçen Eylül ayında polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, tehdit ve şantaj ihbarında bulunan Ü.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

GAZİANTEP'TE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan ekipler, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından hakkında daha öncede işlem yapıldığı belirlenen Talip K.'yi dün Gaziantep'te gözaltına aldı.

Şüpheli Samsun'a getirildi. Gaziantep'te yaşadıkları belirlenen C.C. ve kadın arkadaşı M.A.'ya 'cebir ve şiddet uygulayarak fuhuş yaptırdığı' öne sürülen Talip K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Talip K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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