Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması: Ne kadar ciddi olduklarını Akar'la görüşmem gerekir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine’ yönelik açıklamalarına ilişkin Ankara'yle görüşmek istediğini söyledi.

Esper, ‘tehditlerin ne kadar ciddi olduğunu anlaması için mevkidaşı Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuşması gerektiğini’ ifade etti.

Esper, “Eğer Türkler bu konuda ciddiyse, tabi her şeyden önce egemen bir devlet olduklarını söylemek gerek, NATO üslerini veya yabancı birlikleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ama dediğim gibi ciddiler ise bu İttifak’ın bir meselesi olur ve ittifaka olan bağlılıklarıyla ilgilidir” dedi.