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Eurovision Şarkı Yarışması, Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak

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İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın nerede yapılacağı tartışma konusuydu.
Eurovision Şarkı Yarışması, Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından çıkan tartışmalara son nokta konuldu. Yarışma Tel Aviv'de yapılacak.

 

srail'in ev sahipliği yapacağı 2019 Eurovision Şarkı Yarışması Tel Aviv'de yapılacak.

Eurovision yönetimi, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "64. Eurovision Şarkı Yarışması, 14 Mayıs Perşembe günü, 16 Mayıs Cumartesi ve Cumartesi 18 Mayıs 2019'da İsrail'deki Expo Tel Aviv'de (Uluslararası Kongre Merkezi) gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

'ÜÇ GÜÇLÜ TEKLİF ALDIK'

İsrail hükümeti yarışmayı Kudüs'te yapmak istiyordu. Ancak yarışmanın burada yapılması durumunda bir çok ülkenin boykot kararı alacağına ilişkin tartışmalar gündem olmuştu. Eurovision yönetimi ise, yarışmanın 'kültür ve ticari başkent' Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Toy' adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci olmuştu.

Eurovision yöneticisi Jon Ola Sand, yaptığı açıklamada, "Üç güçlü teklif aldık, ancak sonunda Tel Aviv'in dünyanın en büyük eğlence programına ev sahipliği yapacak en iyi koşullara sahip olduğuna karar verdik. Eurovision şarkı yarışmasını yepyeni bir şehre getirmek ve Eurovision 2019'u şimdiye kadarki en görkemli yarışma hale getirmek için heyecan duyuyoruz" dedi.


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