27-29.09.2022 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen F.K. (E-39) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında Çatalköy’de Funda KUŞADALI’ya ait ikametgahtan iki çift altın küpe ile 1,300 Stg ve 300 Euro nakit parayı, Ozanköy’de Tolga ÇAĞAKAN’A ait ikametgahtan toplam 2000 TL nakit para ve iki adet altın küpe ile bir adet altın yüzüğü, Çatalköy’de Ömer KÖSE’ye ait ikametgahtan ise 3.300 TL nakit para ve 2 adet banka/kredi kartlarını çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.