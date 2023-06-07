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Evkaf, Minik Dostlarımızın Yanında

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Evkaf, Girne Boğaz bölgesinde belirlenen çeşitli noktalara mama ve su kapları bıraktı. Evkaf böylece, 452 yıldır sokak hayvanlarına yönelik sürdürdüğü yardım kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.
Evkaf, Minik Dostlarımızın Yanında

Vakıfların kuruluş amaçları ve uzunca bir süredir yürütülen çalışmalar doğrultusunda, tespit edilen belirli bölgelere yerleştirilen mama kapları ile  sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Evkaf, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Bugün Girne Boğaz bölgesinde de belirlenen çeşitli noktalara mama ve su kapları yerleştiren Evkaf, hem ecdad mirası olan vakıf ruhunu yaşattı hem de sokakta yaşayan canlıların yaşam alanlarına katkı sağladı.

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