Evrensel Hasta Hakları Derneği'nden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye ziyaret

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek yöneticileri Bakan Pilli ile yaptığı görüşmede, devlet hastanelerinde hasta haklarının iyileştirilmesi konusunda yazılı öneri sundu.

Sağlık Bakanı Pilli, sıkıntıların tümünün farkında olduklarını ve herkesten özveri beklediklerini belirterek, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile devlet hastanelerinde Hasta Destek Birimlerinin kurulması yönünde işbirliği yapılması yönünde işbirliğine gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Pilli son olarak, pandemiye rağmen hastaların çağdaş ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşması ve hasta haklarının çiğnenmemesi adına gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.