  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Fahrettin Koca: Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var

»
Fahrettin Koca: Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var
Fahrettin Koca: Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, 1.154 hastaya Covid-19 teşhisi kondu. 4 Temmuz itibarıyla 1.214 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgınıyla ilgili son tespitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Koca yoğun bakım hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son verilerle ilgili olarak uyarıda bulundu.

'Tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında' diyen Koca, 'Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 'Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım' diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil tarafından ezilerek hayatını kaybeden köpeğe 5 yıldır bakan Dr. Sarıbeyliler: Ceza almasını istiyorum04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:45
  • YKS'de çıkan soru hakkında inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den yeni açıklama04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:46
  • Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saat: 19 can kaybı, 1172 yeni vaka03 Temmuz 2020 Cuma 20:19
  • Türkiye'de okulların açılacağı tarih belli oldu03 Temmuz 2020 Cuma 19:05
  • 'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı03 Temmuz 2020 Cuma 19:00
  • Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü' bir aldatmacadır, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır03 Temmuz 2020 Cuma 18:42
  • TBMM Başkanlığı'na 5 aday03 Temmuz 2020 Cuma 17:24
  • Ankara'da Avukatlara biber gazlı müdahale!03 Temmuz 2020 Cuma 17:18
  • 14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev baskınıyla gözaltı!03 Temmuz 2020 Cuma 17:14
  • ÖSYM, 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı03 Temmuz 2020 Cuma 16:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti