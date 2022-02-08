Falyalı Hayatını Kaybetti

Çatalköy'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Halil Falyalı tüm çabalara rağmen kurtrılamadı.

Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayda Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti

OLAY NASIL OLDU

Otelinden çıkarak evine gitmeye çalışan iş insanı Hali Falyalı yolda kendisine kurulan pusuda saldırıya uğradı. Evine giden güzargah üzerinde yolun daraldığı noktada yayılım ateşine tuttulan Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araçta Halil Falyalı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Saldırıda Falyalı'nın soförü Murat Demirtaş da öldürüldü.

Olay yerinde çok kan kaybeden Halil Falyalı'nın kalbinin durduğu, nefes almadığı hastanede hayata döndürülmeye çalışıldığı ancak aldığı ağır yaralar nedeni ile kurtarılamadığı bildirildi.

Falyalı'nın aracının yaylım ateşine tutulduğu sırada eşi ve çocuklarının arkadaki araçta bulunduğu öğrenildi. Falyalı'nın eşi ve çocukalrınıb durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş insanı Halil Falyalı evli ve üç çocuk babasıydı.