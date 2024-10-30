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Farkındalık İçin İskele’de Toplandılar

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İskele Belediyesi, her yıl farkındalık yarattığı 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bu yıl pembe pedal ve farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Farkındalık İçin İskele’de Toplandılar

SADIKOĞLU: “ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

İskele Belediyesi, her yıl farkındalık yarattığı 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bu yıl pembe pedal ve farkındalık yürüyüşü düzenledi.  İskele Ecevit Meydanı’ndan bisiklet sürüşü ve yürüyüş ile başlayan etkinlik, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda son buldu. İskele Polis Müdürlüğü Trafik Şubesinden polislerin kontrolünde gerçekleşen etkinlikte en süslü bisikletle etkinliğe katılan Mutlu Kanlı, Arkın Hotel’den iki kişilik günübirlik konaklama kazandı. Green Pedal Cycling üyeleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şubesi gönüllülerinin de katkılarıyla düzenlenen Meclis Üyeleri Ahmet Orun ile Mürsel Atuntaş’ın da destek verdiği etkinlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek İskele Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok etkinliğe imza attığını belirtti.

 

PEMBE PEDAL VE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı, İskele’de anlamlı ve dikkat çeken bir etkinlikle kutlandı. Farkındalık yaratmayı başaran etkinlikte, ‘Farkındayım, Güçlüyüm, Korkmuyorum’, Yok Sayamazsın, Kanser Taramanı Yaptırmalısın’, ‘Kontrol Elinizde’, Kontrolü Elden Bırakma, Meme Sağlığın Senin Elinde’, ‘Her şey dokunmayla başlar’, ‘Kendinizi Sevin, Taramaya Gelin’, ‘Bana Bir Şey Olmaz Deme, Kontrolleri İhmal Etme’, ‘Erken Fark Edersen, Çok Şey Fark Eder’, ‘Anne Hayatını Kontrol Et, Sana İhtiyacım Var’ şeklinde taşınan dövizler dikkat çekti.

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SADIKOĞLU: “ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

İskele Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünden başlayan Pembe Pedal ve Farkındalık Yürüyüşü, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda sona erdi.  Etkinliğe en süslü bisikletle katılan Mutlu Kanlı’ya, Arkın Hotel’den kazandığı iki kişilik günübirlik konaklama ödülü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından taktim edildi. Etkinliğin finalinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, sorumluluklarımızı yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Kadınların bilinçlenmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi. Erken teşhis demek bu yakalanılan rahatsızlık sürecinin daha kısa bir sürede, belki de ilk müdahalede ortadan kaldırılmasıdır” diyen Başkan Sadıkoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ve bu bilinçle hareket ettiklerini vurguladı. Sadıkoğlu, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

 

 

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