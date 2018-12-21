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Fas'ta iki turist IŞİD tarafından öldürüldü

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Fas'ın önemli turizm merkezi Marakeş'te iki genç kız vahşice öldürüldü.
Fas'ta iki turist IŞİD tarafından öldürüldü

Cinayetlerin önce cinsel saldırı nedeniyle işlendiği sanıldı. Ancak ortaya çıkan video IŞİD'i işaret etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

24 yaşındaki Danimarkali Dane Louisa Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland, bir Norveç üniversitesinde açık hava rehberi olmak için eğitim görüyorlardı ve Marakeş'te Atlas dağlarına doğru yürüyüşe çıkmışlardı. 

 

Ancak iki genç kız pazartesi günü Imlil köyünün yakınlarında vahşi şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

Cesetlerden birinin kafası kesilmişti.

 

​Tanıklar, Marakeş'ten üç erkeğin kadınlara yakın kamplarda görüldüğünü söyledi.

İlk bilgiler cinayetin cinsel saldırı sonucu işlendiği yönündeydi. Ancak ortaya çıkan bir video bu görüşü tamamen değiştirdi. Videodaki şüpheli bir kadının kafasının kesildiğini onaylıyordu. 

 

Ayrıca, videodakilerin IŞİD'li Abu Bakr al-Baghdadi'den liderleri olarak bahsetmeleri cinayeti işleyenleri ortaya çıkardı. 

Danimarka'da yerel medya, Louisa ve Ueland'ı katledenlerin IŞİD'li olduklarını yazdı. 

Danimarka istihbarat servisi yaptığı açıklamada, 'Fas yetkililerine göre video ve ön soruşturma, cinayetlerin terör örgütü IŞİD ile ilgili olabileceğini gösteriyor' dedi.

Polis, dün olayla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinden büyük bıçaklar çıktı.

Bir Norveç gazetesi, şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı.

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